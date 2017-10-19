К марту Омская область получит 240 новых КОИБов
Больше, чем Омская область, электронных урн для голосования получит только
Больше, чем Омская область, электронных урн для голосования получит только
От Центральной избирательной комиссии Омская область получит 240 новых комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Электронные урны будут работать на президентских выборах в марте 2018 года. Больше, чем Омская область, КОИБов получит только
Технические средства распределялись по регионам исходя из количества избирателей, участковых комиссий и наличия КОИБов старого образца. В Омскую область КОИБы поступят до февраля 2018 года.