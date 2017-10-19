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12:17 (мск), источник: СуперОмск

К марту Омская область получит 240 новых КОИБов

Больше, чем Омская область, электронных урн для голосования получит только Санкт-Петербург.

От Центральной избирательной комиссии Омская область получит 240 новых комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Электронные урны будут работать на президентских выборах в марте 2018 года. Больше, чем Омская область, КОИБов получит только Санкт-Петербург — 352.

Технические средства распределялись по регионам исходя из количества избирателей, участковых комиссий и наличия КОИБов старого образца. В Омскую область КОИБы поступят до февраля 2018 года.

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