К марту Омская область получит 240 новых КОИБов

От Центральной избирательной комиссии Омская область получит 240 новых комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Электронные урны будут работать на президентских выборах в марте 2018 года. Больше, чем Омская область, КОИБов получит только Санкт-Петербург — 352.