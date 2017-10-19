Омские экс-депутаты скрыли от прокуратуры собственные доходы и имущество

Как считает ведомство, часть бывших депутатов сокрыли часть своих доходов и имеющегося имущества. Среди них оказался Сергей Быструшкин, не указавший в декларации часть своих доходов, и Леонид Михайленко, «забывший» о части доходов собственной супруги. Еще двое народных избранников, а именно Евгений Аронов и Николай Чираков, не упомянули в документах собственные автомобили.

Напомним, что это не первые претензии прокуратуры к депутатам прошлого созыва. В последний год своей работы в парламенте они оказались замешаны в скандале с наймом на работу родственников, которые ездили на курорты в рабочее время. После представления прокуратуры все родственники были уволены, а горсовет постановил уточнить график работы помощников. Однако, коммунист Леонид Михайленко успел посетовать, что не может нанять на работу бабушку.