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12:19 (мск), источник: СуперОмск

Омские экс-депутаты скрыли от прокуратуры собственные доходы и имущество

Сегодня, 19 октября, на заседании комитета по регламенту Омского городского Совета прокуратура Омска обозначила свои претензии касаемо коррупционной составляющей в части доходов и имущества городских депутатов за 2016 год.

Источник: РИА "Новости"

Речь шла о народных избранниках предыдущего, пятого созыва.

Как считает ведомство, часть бывших депутатов сокрыли часть своих доходов и имеющегося имущества. Среди них оказался Сергей Быструшкин, не указавший в декларации часть своих доходов, и Леонид Михайленко, «забывший» о части доходов собственной супруги. Еще двое народных избранников, а именно Евгений Аронов и Николай Чираков, не упомянули в документах собственные автомобили.

Наказание для депутатов простое — силовики предлагают привлечь к ответственности виновных должностных лиц, а также принять меры к устранению данных нарушений.

Напомним, что это не первые претензии прокуратуры к депутатам прошлого созыва. В последний год своей работы в парламенте они оказались замешаны в скандале с наймом на работу родственников, которые ездили на курорты в рабочее время. После представления прокуратуры все родственники были уволены, а горсовет постановил уточнить график работы помощников. Однако, коммунист Леонид Михайленко успел посетовать, что не может нанять на работу бабушку.

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