Суд отказал экс-председателю Думы Ангарского района в незаконности объединения АГО

Источник: IrkutskMedia.ru

Судебная коллегия по административным делам Иркутского областного суда рассмотрела административное дело по иску экс-председателя Думы Ангарского района Светланы Кажаевой к Заксобранию Иркутской области о признании незаконным объединение АГО.

«В заявлении истец просила признать все положения областного закона недействующими. Решение об объединении муниципальных образований было принято на сессии ЗС Иркутской области в декабре 2014 года, а с 1 января 2015 года крупный промышленный город Иркутской области и муниципальные образования Одинское, Мегетское, Савватеевское стали единым муниципалитетом — Ангарским городским округом», — отметили ведомстве.

Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон и мнение прокурора, Иркутский областной суд оставил иск без удовлетворения. У сторон есть право обжаловать решение в апелляционном порядке в суде вышестоящей инстанции.