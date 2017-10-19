Суд отказал экс-председателю Думы Ангарского района в незаконности объединения АГО
Иркутский областной суд отказал
Иркутский областной суд отказал
Судебная коллегия по административным делам Иркутского областного суда рассмотрела административное дело по иску
«В заявлении истец просила признать все положения областного закона недействующими. Решение об объединении муниципальных образований было принято на сессии ЗС Иркутской области в декабре 2014 года, а с 1 января 2015 года крупный промышленный город Иркутской области и муниципальные образования Одинское, Мегетское, Савватеевское стали единым муниципалитетом — Ангарским городским округом», — отметили ведомстве.
Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон и мнение прокурора, Иркутский областной суд оставил иск без удовлетворения. У сторон есть право обжаловать решение в апелляционном порядке в суде вышестоящей инстанции.
Напомним, что иск к Законодательному собранию Иркутской области был подан 26 июля. Спустя пять дней заявление приняли к производству. В рамках рассмотрения дела были заслушаны заинтересованные лица.