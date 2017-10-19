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12:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Суд отказал экс-председателю Думы Ангарского района в незаконности объединения АГО

Иркутский областной суд отказал экс-председателю Думы Ангарского района Светлане Кажаевой в признании незаконным объединения Ангарска и АМО. Соответствующее решение вынесено сегодня, 19 октября. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе суда.

Источник: IrkutskMedia.ru

Судебная коллегия по административным делам Иркутского областного суда рассмотрела административное дело по иску экс-председателя Думы Ангарского района Светланы Кажаевой к Заксобранию Иркутской области о признании незаконным объединение АГО.

«В заявлении истец просила признать все положения областного закона недействующими. Решение об объединении муниципальных образований было принято на сессии ЗС Иркутской области в декабре 2014 года, а с 1 января 2015 года крупный промышленный город Иркутской области и муниципальные образования Одинское, Мегетское, Савватеевское стали единым муниципалитетом — Ангарским городским округом», — отметили ведомстве.

Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон и мнение прокурора, Иркутский областной суд оставил иск без удовлетворения. У сторон есть право обжаловать решение в апелляционном порядке в суде вышестоящей инстанции.

Напомним, что иск к Законодательному собранию Иркутской области был подан 26 июля. Спустя пять дней заявление приняли к производству. В рамках рассмотрения дела были заслушаны заинтересованные лица.

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