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12:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сын депутата Госдумы может стать советником Александра Усса

Пока распоряжение не подписано.

Источник: AP 2017

Сын депутата Госдумы Сергея Натарова готовится к назначению на должность советника врио губернатора Красноярского края Александра Усса. По информации Sibnovosti.ru, Антон Натаров будет заниматься вопросами проведения Универсиады-2019.

«Такое распоряжение, вероятно, где-то готовится, но пока оно не подписано. У меня на данный момент такой информации нет. Но переговоры велись», — сказал собеседник.

Натаров заявил, что весь объем полномочий советника врио губернатора Красноярского края будет известен после того, «как Александр Усс возьмет его в свою команду».

Антон Натаров родился в 1990 году в Челябинской области. В 2013 году он окончил МГУ по направлению международные финансы. До 2012 года Натаров младший работал в департаменте бюджетной политики Минфина РФ. С 2014 по 2015 гг. он был врио управления внешних связей губернатора Красноярского края. После был назначен на должность заместителя министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей в регионе.

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