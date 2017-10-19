Сын депутата Госдумы может стать советником Александра Усса
Пока распоряжение не подписано.
Пока распоряжение не подписано.
Сын депутата Госдумы Сергея Натарова готовится к назначению на должность советника врио губернатора Красноярского края Александра Усса. По информации Sibnovosti.ru, Антон Натаров будет заниматься вопросами проведения Универсиады-2019.
«Такое распоряжение, вероятно,
Натаров заявил, что весь объем полномочий советника врио губернатора Красноярского края будет известен после того, «как Александр Усс возьмет его в свою команду».
Антон Натаров родился в 1990 году в Челябинской области. В 2013 году он окончил МГУ по направлению международные финансы. До 2012 года Натаров младший работал в департаменте бюджетной политики Минфина РФ. С 2014 по 2015 гг. он был врио управления внешних связей губернатора Красноярского края. После был назначен на должность заместителя министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей в регионе.