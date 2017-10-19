Сын депутата Госдумы может стать советником Александра Усса

Источник: AP 2017

Сын депутата Госдумы Сергея Натарова готовится к назначению на должность советника врио губернатора Красноярского края Александра Усса. По информации Sibnovosti.ru, Антон Натаров будет заниматься вопросами проведения Универсиады-2019.

«Такое распоряжение, вероятно, где-то готовится, но пока оно не подписано. У меня на данный момент такой информации нет. Но переговоры велись», — сказал собеседник.

Натаров заявил, что весь объем полномочий советника врио губернатора Красноярского края будет известен после того, «как Александр Усс возьмет его в свою команду».