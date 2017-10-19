МИД о визите еврокомиссара Хана в Беларусь: мы работаем над этим

Хана ждали в Минске 17 октября, однако накануне визита стало известно, что из-за «неожиданных, но очень важных подготовительных встреч» визит еврочиновника переносится. Предполагалось, что в ходе этого визита Хан проведет ряд встреч, в том числе и с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Одним из вопросов, который предстояло обсудить, была подготовка к предстоящему в ноябре саммиту «Восточного партнерства» в Брюсселе. Ряд СМИ накануне сообщал, что на саммит будет приглашен и президент Беларуси Александр Лукашенко.