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13:59 (мск), источник: Sputnik.by

МИД о визите еврокомиссара Хана в Беларусь: мы работаем над этим

МИНСК, 19 окт — Sputnik. В Министерстве иностранных дел пока не могут назвать даты, когда сможет состояться отложенный визит еврокомиссара Йоханнеса Хана в Беларусь.

Источник: Sputnik.by

Хана ждали в Минске 17 октября, однако накануне визита стало известно, что из-за «неожиданных, но очень важных подготовительных встреч» визит еврочиновника переносится. Предполагалось, что в ходе этого визита Хан проведет ряд встреч, в том числе и с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Одним из вопросов, который предстояло обсудить, была подготовка к предстоящему в ноябре саммиту «Восточного партнерства» в Брюсселе. Ряд СМИ накануне сообщал, что на саммит будет приглашен и президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Новый срок визита пока не определен. Мы работаем над этим», — заявил в четверг во время брифинга во внешнеполитическом ведомстве начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Представитель МИД также сообщил, что 26 октября в Таллинне заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко примет участие в конференции Форума гражданского общества «Восточное партнерство».

«По приглашению Форума представитель МИД представит позицию Республики Беларусь о перспективах взаимодействия с Европейским союзом, повышения эффективности “Восточного партнерства”, включая подготовку саммита данной инициативы 24 ноября 2017 года в Брюсселе», — заявил Мирончик.

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