МИД о визите еврокомиссара Хана в Беларусь: мы работаем над этим
МИНСК, 19 окт — Sputnik. В Министерстве иностранных дел пока не могут назвать даты, когда сможет состояться отложенный визит еврокомиссара Йоханнеса Хана в Беларусь.
МИНСК, 19 окт — Sputnik. В Министерстве иностранных дел пока не могут назвать даты, когда сможет состояться отложенный визит еврокомиссара Йоханнеса Хана в Беларусь.
Хана ждали в Минске 17 октября, однако накануне визита стало известно, что
«Новый срок визита пока не определен. Мы работаем над этим», — заявил в четверг во время брифинга во внешнеполитическом ведомстве начальник управления информации —
Представитель МИД также сообщил, что 26 октября в Таллинне заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко примет участие в конференции Форума гражданского общества «Восточное партнерство».
«По приглашению Форума представитель МИД представит позицию Республики Беларусь о перспективах взаимодействия с Европейским союзом, повышения эффективности “Восточного партнерства”, включая подготовку саммита данной инициативы 24 ноября 2017 года в Брюсселе», — заявил Мирончик.