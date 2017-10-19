Оглашение приговора новосибирскому экс-губернатору Юрченко продолжится 20 октября

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Оглашение приговора бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко, обвиняемому в превышении должностных полномочий, будет продолжено в пятницу, 20 октября, передает корреспондент ТАСС из Центрального райсуда Новосибирска, где в четверг было начато его оглашение.

«Продолжение оглашения приговора завтра, в 09:30», — сказала судья Алла Веселых.

Уже известно, что вина экс-губернатора признана доказанной. «Суд установил: Юрченко В. А совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах…», — сказала судья в начале оглашения приговора. Из него следует, что Юрченко «совершил активные действия, явно выходящие за пределы его должностных полномочий», в частности, дал письменное указание об отмене аукциона и адресной продаже участка в центре Новосибирска.

Ранее Юрченко сообщил ТАСС, что обжалует вердикт суда, если он будет обвинительным.

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Дело Юрченко

Гособвинитель просил суд приговорить Юрченко к четырем годам колонии и взыскать с него 14 млн рублей недополученного дохода.

Бывшего губернатора Новосибирской области, отправленного в отставку 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия, обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии обвинения, Юрченко в 2010 году, будучи первым замгубернатора, дал указание об отмене аукциона по продаже объекта незавершенного строительства и земельного участка на улице Чаплыгина в центре Новосибирска. Объекты и участок находились в собственности компании «Газтранском», 100% акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко, как полагает обвинение, дал указания продать эти объекты фирме «Тактика» за 22,7 млн рублей при существовавшей оценке около 40,4 млн рублей.

По оценке следствия, в результате компания «Газтранском» недополучила 17,7 млн рублей, бюджету Новосибирской области причинен ущерб в размере 4,3 млн рублей. Выступая в прениях, прокурор снизил сумму ущерба по делу до чуть более 14 млн рублей в связи с переоценкой стоимости участка.

Юрченко вину не признал, заявив, что не допустил проведение аукциона, потому что считает его фальсифицированным, а решение по адресной продаже принимало руководство области без его участия. Регион тогда возглавлял Виктор Толоконский, ставший позже губернатором Красноярского края и оставивший эту должность в конце сентября.