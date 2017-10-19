«Это повод для кадровых решений». Дубровский пригрозил мэрам отставками за проблемы с теплом

Главы муниципалитетов, где были допущены проблемы со стартом отопительного сезона, скрывались от своих руководителей из регионального правительства.

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Вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль сегодня сообщил об этом губернатору Борису Дубровскому на совещании с главами. Он напомнил, что из областного бюджета на проведение технических мероприятий по подготовке к подаче тепла в дома южноуральцев в этом году было выделено 500 миллионов рублей.

Вице-губернатор отметили, что хоть эти деньги и были направлены в территории еще в марте, но до сих пор они освоены не в полном объеме.

«Все эти вопросы обсуждались много раз, в том числе со многими главами лично, но тем не менее отопительный сезон показал, что некоторые забыли о проблемах, и то в отпуск, то отключен телефон, а кто-то, находясь на рабочем месте, ничем не занимался, пока я лично или Тупикин не попросили о включении тепла в том или ином населенном пункте», — доложил Сергей Шаль.

Эти факты возмутили губернатора Бориса Дубрвоского. Он заявил, что такое отношение к своим должностным обязанностям недопустимо.

«В отпуск уходить? Надо отдыхать, но когда тепло в домах есть. Мое погружение в этот вопрос уже говорит о том, что вы не дорабатываете. Это ваши полномочия, пожалуйста, исполняйте их качественно. Когда начинали звонить и говорить, что сезон начался, а тепла нет, это значит, что уже сорвали отопительный сезон. Делайте все заранее! Три года было, чтобы эти проблемы решить. Я вас просто предупреждаю: это одно из оснований принять решения о вашей компетенции и сделать кадровые выводы. Это нам сильно повезло, что зима пришла на короткий период времени, и снова тепло. Но если вы ожидаете, что у нас в связи с изменением климата начнут расти пальмы, то это не на нашей жизни», — заявил Борис Дубровский.

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Больше всего региональных чиновников возмутило в этой ситуации бездействие главы Красноармейского района и его заместителей. Отопительный сезон в этом муниципалитете был начат 22 сентября, однако одну из котельных не могли запустить в течение всей следующей недели.

«Потом выяснилось, что только 3 октября запустили несколько котельных, которые обслуживают ТЭЦ, и только после наших личных просьб. Котельную в поселке Петровском вообще запустили только 11 октября, и эти 11 дней октября были потрачены на то, чтобы два раза принять решение, кто же будет эксплуатировать эту котельную», — возмутился Шаль.

Отличился и Копейский городской округ, где отопительный сезон стартовал 26 сентября, но по некоторым объектам теплоснабжения произошли серьезные задержки. Так, не решался вопрос в отношении 12 котельных, договор с которыми истек еще в конце 2016 года. Только в конце сентября уже этого года при вмешательстве областных властей копейский глава смог найти выход из этой ситуации, после чего установки были запущены в работу.

Проблемы с поставщиком газа в котельные, подчеркнул Сергей Шаль, не решаются уже как минимум четыре года. Очередной временный договор, кстати, истекает уже завтра. И, конечно, не остался без внимания Троицк, где уже традиционно нарушаются сроки начала отопительного сезона. Там новому концессионеру переданы коммунальные сети, но на них продолжают случаться многочисленные аварии.

В настоящее время в городских квартирах тепло, но если бы местные чиновники вовремя озадачились решением проблем, наличие которых было очевидно еще весной, выразил свое мнение Сергей Шаль, угрозы срыва отопительного сезона можно было бы избежать.

В качестве положительного примера вице-губернатор назвал Верхний Уфалей, где, несмотря на сложность ситуации, местные чиновники провели все необходимые переговоры с коммунальщиками и заключили договоры еще летом. В итоге муниципалитет взял на себя ответственность за все сети, и в итоге отопительный сезон там начался вовремя.

Между тем, претензии к главам муниципалитетов в отношении качества их подготовки к зимним морозам высказывают не только в областном правительстве.