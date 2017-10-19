Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: реакция Хакамады на намерение Собчак идти в президенты
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике
На острове Пхукет утонул второй за неделю российский турист
«Потрясающее шоу»: зачем Кремлю участие Собчак в выборах
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Мнение: Европейцы поняли, что они теряют от покровительства США
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Мнение о «Муромце»: ничего похожего для ВМФ не строили уже 40 лет
Порошенко ответил на захват вертолетной площадки
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
12:27 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Это повод для кадровых решений». Дубровский пригрозил мэрам отставками за проблемы с теплом

ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноября. ФедералПресс. Губернатор Борис Дубровский жестко раскритиковал глав муниципалитетов, которые затянули со стартом отопительного сезона. Мало того, некоторые умудрились не только не подготовиться к зиме, но и уйти в отпуска в самый ответственный и сложный момент. Трем руководителям городов и районов в правительстве намекнули на отставки, передает корреспондент «ФедералПресс».

Главы муниципалитетов, где были допущены проблемы со стартом отопительного сезона, скрывались от своих руководителей из регионального правительства.

Читайте также
Борис Дубровский проводит совещание с главами муниципалитетов

Вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль сегодня сообщил об этом губернатору Борису Дубровскому на совещании с главами. Он напомнил, что из областного бюджета на проведение технических мероприятий по подготовке к подаче тепла в дома южноуральцев в этом году было выделено 500 миллионов рублей.

Вице-губернатор отметили, что хоть эти деньги и были направлены в территории еще в марте, но до сих пор они освоены не в полном объеме.

«Все эти вопросы обсуждались много раз, в том числе со многими главами лично, но тем не менее отопительный сезон показал, что некоторые забыли о проблемах, и то в отпуск, то отключен телефон, а кто-то, находясь на рабочем месте, ничем не занимался, пока я лично или Тупикин не попросили о включении тепла в том или ином населенном пункте», — доложил Сергей Шаль.

Эти факты возмутили губернатора Бориса Дубрвоского. Он заявил, что такое отношение к своим должностным обязанностям недопустимо.

«В отпуск уходить? Надо отдыхать, но когда тепло в домах есть. Мое погружение в этот вопрос уже говорит о том, что вы не дорабатываете. Это ваши полномочия, пожалуйста, исполняйте их качественно. Когда начинали звонить и говорить, что сезон начался, а тепла нет, это значит, что уже сорвали отопительный сезон. Делайте все заранее! Три года было, чтобы эти проблемы решить. Я вас просто предупреждаю: это одно из оснований принять решения о вашей компетенции и сделать кадровые выводы. Это нам сильно повезло, что зима пришла на короткий период времени, и снова тепло. Но если вы ожидаете, что у нас в связи с изменением климата начнут расти пальмы, то это не на нашей жизни», — заявил Борис Дубровский.

Читайте также
Южноуральским главам запретили брать отпуск в начале отопительного сезона

Больше всего региональных чиновников возмутило в этой ситуации бездействие главы Красноармейского района и его заместителей. Отопительный сезон в этом муниципалитете был начат 22 сентября, однако одну из котельных не могли запустить в течение всей следующей недели.

«Потом выяснилось, что только 3 октября запустили несколько котельных, которые обслуживают ТЭЦ, и только после наших личных просьб. Котельную в поселке Петровском вообще запустили только 11 октября, и эти 11 дней октября были потрачены на то, чтобы два раза принять решение, кто же будет эксплуатировать эту котельную», — возмутился Шаль.

Отличился и Копейский городской округ, где отопительный сезон стартовал 26 сентября, но по некоторым объектам теплоснабжения произошли серьезные задержки. Так, не решался вопрос в отношении 12 котельных, договор с которыми истек еще в конце 2016 года. Только в конце сентября уже этого года при вмешательстве областных властей копейский глава смог найти выход из этой ситуации, после чего установки были запущены в работу.

Проблемы с поставщиком газа в котельные, подчеркнул Сергей Шаль, не решаются уже как минимум четыре года. Очередной временный договор, кстати, истекает уже завтра. И, конечно, не остался без внимания Троицк, где уже традиционно нарушаются сроки начала отопительного сезона. Там новому концессионеру переданы коммунальные сети, но на них продолжают случаться многочисленные аварии.

В настоящее время в городских квартирах тепло, но если бы местные чиновники вовремя озадачились решением проблем, наличие которых было очевидно еще весной, выразил свое мнение Сергей Шаль, угрозы срыва отопительного сезона можно было бы избежать.

В качестве положительного примера вице-губернатор назвал Верхний Уфалей, где, несмотря на сложность ситуации, местные чиновники провели все необходимые переговоры с коммунальщиками и заключили договоры еще летом. В итоге муниципалитет взял на себя ответственность за все сети, и в итоге отопительный сезон там начался вовремя.

Между тем, претензии к главам муниципалитетов в отношении качества их подготовки к зимним морозам высказывают не только в областном правительстве.

Ростехнадзор выписал 140 замечаний Красноармейскому району, которые, по данным вице-губернатора Сергея Шаля, до сих пор не устранены. Копейские власти не предоставили почти 100% документов, которые требовались для подготовки к запуску котельных. Чтобы устранить все замечания и повторно получить техпаспорта, у муниципалитетов есть менее месяца.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Дмитрий Кусков назначен министром промышленности Калининградской области
Социологи рассказали об отношении россиян к Ксении Собчак
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
Мадрид намерен запустить процедуру лишения Каталонии автономии
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
Яровая предложила ужесточить наказание для педофилов
Цирк с конями. Болельщики о поражении ЦСКА в Лиге чемпионов
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь