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14:22 (мск), источник: ТАСС

Здание «Союзмультфильма» на Новослободской передадут РПЦ до конца года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Здание «Союзмультфильма» на Новослободской улице в Москве (бывший храм святителя Николая в Новой Слободе) может быть передано Русской православной церкви до конца 2017 года, сообщил глава Росимущества Дмитрий Пристансков на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас идет большая программа, связанная с передачей объектов религиозного назначения, там где есть правовые основания по закону 327, конфессиям», — сказал он.

У нас большое количество (объектов) по линии Русской православной церкви. До конца года, я надеюсь, мы передадим (Московской — прим. ТАСС) патриархии объект на улице Новослободская, где располагается «Союзмультфильм». А “Союзмультфильму” мы оставили новое современное здание на Шаболовке.
Дмитрий Пристансков
Глава Росимущества на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам

Передача объектов в ведение РПЦ происходит в рамках федерального закона 2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

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