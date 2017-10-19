Здание «Союзмультфильма» на Новослободской передадут РПЦ до конца года

У нас большое количество (объектов) по линии Русской православной церкви. До конца года, я надеюсь, мы передадим (Московской — прим. ТАСС) патриархии объект на улице Новослободская, где располагается «Союзмультфильм». А “Союзмультфильму” мы оставили новое современное здание на Шаболовке.

Дмитрий Пристансков Глава Росимущества на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам