Здание «Союзмультфильма» на Новослободской передадут РПЦ до конца года

«Сейчас идет большая программа, связанная с передачей объектов религиозного назначения, там где есть правовые основания по закону 327, конфессиям», — сказал он.
У нас большое количество (объектов) по линии Русской православной церкви. До конца года, я надеюсь, мы передадим (Московской — прим. ТАСС) патриархии объект на улице Новослободская, где располагается «Союзмультфильм». А “Союзмультфильму” мы оставили новое современное здание на Шаболовке.
Дмитрий ПристансковГлава Росимущества на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам
Передача объектов в ведение РПЦ происходит в рамках федерального закона 2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».