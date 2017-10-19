Гордума Челябинска: «Роспечать» не должна торговать арбузами и сигаретами

В Челябинске продолжается подготовка к саммиту ШОС и БРИКС. Идет работа по приведению гостевых маршрутов в пристойный вид. Убирают уродующие облик киоски с шаурмой и фастфудами. На очереди киоски «Роспечати». В список подлежащих сносу попали 117 киосков точек по продаже газет и журналов. Договор об аренде земли на гостевых маршрутах заканчивается через несколько дней.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в городской Думе Челябинска, был проведен мониторинг. Во — первых, из 1 миллиона 300 тысяч жителей областного центра подписку на свежую прессу в киосках «Роспечати» имеют всего 221 житель города.

«Возник большой вопрос, а как идет распределение газет и журналов через эти киоски? “Роспечать” заявлялась как объект социального и общественного значения и имеет преференции. Но, произошло смещение торговли печатной продукцией в другое направление. В “Роспечати” продают воду, мороженное, сигареты. Такой киоск стоит на Кировке. Это вообще запрещено. Они перепрофилировались. В одном из киосков “Роспечати” торговали арбузами. На площади Революции стоит киоск “Роспечати” под маркой “Возьми кофе с собой”. Это уже просто бизнес», — сообщил источник.

По словам руководителя городской сети «Роспечати» Светланы Киселевой, властями Челябинска им было предложено остаться на гостевом маршруте. Но на новых условиях.

«Главный архитектор города Ющенко нам сказал, что сейчас разрабатывается эскиз новых остановочных комплексов и можем размещаться там. Но стоимость “заезда” в один такой новый комплекс примерно 2 миллиона рублей. Это огромные деньги для нас», — сказала Светлана Киселева.

По словам представителя городской Думы, никакой катастрофы нет. Администрация готова идти навстречу «Роспечати». И точки, где реализуются газеты, журналы, книги, будут стараться сохранить.

«Если хотят, то пусть участвуют в торгах, за право находиться на гостевом маршруте, как и весь остальной малый бизнес в городе. Мы написали письмо в антимонопольный комитет, мы хотим оставить “Роспечать”, только выглядеть это все должно более цивилизованно», — отметил источник в городской Думе.