Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Хакамады ответила на намерение Собчак идти в президенты
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
«Ему не понравилось»: Собчак о реакции Путина на ее выдвижение
На острове Пхукет утонул второй за неделю российский турист
Объявленные погибшими в Сирии два россиянина оказались живы
Политическое кредо Ксении СобчакТак говорила потенциальный кандидат в президенты России.
СМИ: охранник больницы рассказал подробности смерти Марьянова
Лавров предупредил ЕС: это может плохо кончиться
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Мнение: Европейцы поняли, что они теряют от покровительства США
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
СМИ: Порошенко ответил на захват вертолетной площадки радикалами
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
14:07 (мск), источник: Uralpress.ru

Гордума Челябинска: «Роспечать» не должна торговать арбузами и сигаретами

В Челябинске киоски «Роспечати» уберут с гостевых маршрутов. Тот вид, в каком они сейчас существуют, не устраивает администрацию Челябинска и депутатов городской Думы.

В Челябинске продолжается подготовка к саммиту ШОС и БРИКС. Идет работа по приведению гостевых маршрутов в пристойный вид. Убирают уродующие облик киоски с шаурмой и фастфудами. На очереди киоски «Роспечати». В список подлежащих сносу попали 117 киосков точек по продаже газет и журналов. Договор об аренде земли на гостевых маршрутах заканчивается через несколько дней.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в городской Думе Челябинска, был проведен мониторинг. Во — первых, из 1 миллиона 300 тысяч жителей областного центра подписку на свежую прессу в киосках «Роспечати» имеют всего 221 житель города.

«Возник большой вопрос, а как идет распределение газет и журналов через эти киоски? “Роспечать” заявлялась как объект социального и общественного значения и имеет преференции. Но, произошло смещение торговли печатной продукцией в другое направление. В “Роспечати” продают воду, мороженное, сигареты. Такой киоск стоит на Кировке. Это вообще запрещено. Они перепрофилировались. В одном из киосков “Роспечати” торговали арбузами. На площади Революции стоит киоск “Роспечати” под маркой “Возьми кофе с собой”. Это уже просто бизнес», — сообщил источник.

По словам руководителя городской сети «Роспечати» Светланы Киселевой, властями Челябинска им было предложено остаться на гостевом маршруте. Но на новых условиях.

«Главный архитектор города Ющенко нам сказал, что сейчас разрабатывается эскиз новых остановочных комплексов и можем размещаться там. Но стоимость “заезда” в один такой новый комплекс примерно 2 миллиона рублей. Это огромные деньги для нас», — сказала Светлана Киселева.

По словам представителя городской Думы, никакой катастрофы нет. Администрация готова идти навстречу «Роспечати». И точки, где реализуются газеты, журналы, книги, будут стараться сохранить.

«Если хотят, то пусть участвуют в торгах, за право находиться на гостевом маршруте, как и весь остальной малый бизнес в городе. Мы написали письмо в антимонопольный комитет, мы хотим оставить “Роспечать”, только выглядеть это все должно более цивилизованно», — отметил источник в городской Думе.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев объявил, что решение о сносе будет приниматься по каждому киоску. Власть готова идти на компромисс.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Челябинске у Заксобрания «задымила» труба, а в соцсетях зазвучала песня-крик об экологических проблемах
Путин подписал указ о снижении зарплаты президента в 2018 году
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
Глава «Роснефти» прокомментировал слухи о «смерти» нефти
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
Мадрид намерен запустить процедуру лишения Каталонии автономии
Цирк с конями. Болельщики о поражении ЦСКА в Лиге чемпионов
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь