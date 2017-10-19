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13:06 (мск), источник: Sputnik

Маджидов: необходимо повышать квалификацию преподавателей вузов

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Министр высшего и средне специального образования Иномжон Маджидов встретился с коллективом Ургенчского государственного университета.

Источник: Sputnik

Во время совещание он обратил внимание на то, что необходимо повышать научно-педагогический потенциал, подгонять под современные требования информационно-методическое обеспечение учебного процесса.

В сообщении пресс-службы министерства отмечается, что Маджидов подчеркнул важность повышения профессионального опыта и квалификации преподавателей.

Также министр отметил, что стоит укреплять контакты с зарубежными учебными учреждениями.

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