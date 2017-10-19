Маджидов: необходимо повышать квалификацию преподавателей вузов
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Министр высшего и средне специального образования Иномжон Маджидов встретился с коллективом Ургенчского государственного университета.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Министр высшего и средне специального образования Иномжон Маджидов встретился с коллективом Ургенчского государственного университета.
Во время совещание он обратил внимание на то, что необходимо повышать
В сообщении
Также министр отметил, что стоит укреплять контакты с зарубежными учебными учреждениями.