Евгений Ройзман: «Собчак — это и проект Кремля, и самостоятельная фигура»
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прокомментировал заявление телеведущей Ксении Собчак о намерении принять участие в выборах президента России в марте 2018 года.
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прокомментировал заявление телеведущей Ксении Собчак о намерении принять участие в выборах президента России в марте 2018 года.
Градоначальник назвал Собчак и проектом Кремля, и независимой фигурой одновременно.
«Думаю, что тут все вместе: Ксения Собчак — это и кремлевский проект, и при этом она также хочет действовать самостоятельно. С Ксенией мы знакомы лично, общались. Я открывал для нее двери музея “Невьянская икона”. Что касается ее заявления об участии в в выборах… Каждый может, идти в президенты, Мы же в свободной стране живем. Тем более Ксении уже есть 35 лет».
Напомним, накануне газета «Ведомости» обнародовала открытое письмо Ксении Собчак с заявлением о готовности начать президентскую кампанию. «Мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям», — пишет Собчак.