Евгений Ройзман: «Собчак — это и проект Кремля, и самостоятельная фигура»

«Думаю, что тут все вместе: Ксения Собчак — это и кремлевский проект, и при этом она также хочет действовать самостоятельно. С Ксенией мы знакомы лично, общались. Я открывал для нее двери музея “Невьянская икона”. Что касается ее заявления об участии в в выборах… Каждый может, идти в президенты, Мы же в свободной стране живем. Тем более Ксении уже есть 35 лет».