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12:58 (мск), источник: Noi.md

Прокуратура меняет «правила игры»

Около 10 тыс. уголовных дел оцифровали прокуроры в течение трех с половиной месяцев с момента внедрения автоматизированной информационной системы учета «Urmărirea peală: E-dosar», сообщает NOI.md.

Оцифрованы уголовные дела, открытые после 1 июня 2017 года. Именно начиная с этого дня, приказом генерального прокурора Эдуарда Харунжена, все прокуроры, их консультанты и специалисты прокуратуры ежедневно вводят информацию о предпринятых в ходе уголовных дел мерах и действиях.

Электронное уголовное дело обеспечивает надежный доступа к данным на различных уровнях и позволяет прокурорам более эффективно вести уголовные дела, составлять точную статистику и отчеты с помощью автоматизации внутренних процедур и процессов. Инструмент разработан эстонской компанией, специализирующейся на разработке информационных решений для государственных учреждений различного уровня.

Развитие и внедрение системы (программное обеспечение и техника) оценивается примерно в 95 тыс. долларов США, для этого выделены средства из бюджета учреждения, полученные из финансовой поддержки для реформы судебной системы, предоставленной Европейским союзом.

Система централизована и включает в себя функции по регистрации, обработке, администрированию и составление отчетности в рамках существующих в прокуратурах систем учета и позволяет управлять различной информацией.

В будущем система будет интегрирована в модули информационных систем Министерства внутренних дел, Национального центра по борьбе с коррупцией, Таможенной службы, Министерства юстиции, Министерства информационных технологий и связи и других органов центральной администрации.

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