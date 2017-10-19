Прокуратура меняет «правила игры»

Оцифрованы уголовные дела, открытые после 1 июня 2017 года. Именно начиная с этого дня, приказом генерального прокурора Эдуарда Харунжена, все прокуроры, их консультанты и специалисты прокуратуры ежедневно вводят информацию о предпринятых в ходе уголовных дел мерах и действиях.

Электронное уголовное дело обеспечивает надежный доступа к данным на различных уровнях и позволяет прокурорам более эффективно вести уголовные дела, составлять точную статистику и отчеты с помощью автоматизации внутренних процедур и процессов. Инструмент разработан эстонской компанией, специализирующейся на разработке информационных решений для государственных учреждений различного уровня.

Развитие и внедрение системы (программное обеспечение и техника) оценивается примерно в 95 тыс. долларов США, для этого выделены средства из бюджета учреждения, полученные из финансовой поддержки для реформы судебной системы, предоставленной Европейским союзом.

Система централизована и включает в себя функции по регистрации, обработке, администрированию и составление отчетности в рамках существующих в прокуратурах систем учета и позволяет управлять различной информацией.