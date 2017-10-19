Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: реакция Хакамады на намерение Собчак идти в президенты
Секс сокращает жизнь
Зюганов вспомнил, как Собчак назвала россиян и страну
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Эксперты выявили у «Росгосстраха» аномальные выплаты по ОСАГО
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Мнение о «Муромце»: ничего похожего для ВМФ не строили уже 40 лет
Порошенко ответил на захват вертолетной площадки
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
12:56 (мск), источник: Noi.md

Гимпу, Лупу и Воронин обменялись «любезностями»

Сегодняшнее заседание парламента началось очень весело для некоторых депутатов. Коммунисты, либералы и демократы адресовали друг другу ироничные комментарии на различные темы, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Лидер ЛП Михай Гимпу был недоволен тем, что его племянник Дорин Киртоакэ не зарегистрирован в качестве участника избирательной гонки на референдуме.

«ЦИК отказывается регистрировать его в качестве участника на том основании, что только политические партии могут участвовать. Киртоакэ и так обвиняют во всем, что хотите, в том числе в смерти Ленина …», — возмутился Гимпу.

Реплика не оставила равнодушным лидера ПКРМ Владимира Воронина. «Гимпу, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить», — пошутил Воронин.

«Президент Воронин, Ленин — Бог с ним, да здравствует Владимир Николаевич! Какое отношение имеет Ленин к Молдове? Многие лета, президент Воронин», — сыронизировал Гимпу.

В их дискуссию вмешался глава парламентской фракции ДПМ Мариан Лупу, назвавший странным сегодняшнее заседание парламента. «Что-то странное происходит — г-н Гимпу и Воронин желают друг другу многие лета…».

Комментарий демократа расстроил Владимира Воронина. «По сравнению с вами, г-н Лупу, Гимпу всегда был в жесткой оппозиции к ПКРМ, а вы каждый день подлизывались ко мне, пока я не предложил вас на должность председателя парламента, а потом забыли обо мне» — ответил сразу Воронин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
НИП запускает проект «Посланники безопасности»
Социологи рассказали об отношении россиян к Ксении Собчак
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
Мадрид намерен запустить процедуру лишения Каталонии автономии
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
Яровая предложила ужесточить наказание для педофилов
Цирк с конями. Болельщики о поражении ЦСКА в Лиге чемпионов
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь