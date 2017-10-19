Гимпу, Лупу и Воронин обменялись «любезностями»
Сегодняшнее заседание парламента началось очень весело для некоторых депутатов. Коммунисты, либералы и демократы адресовали друг другу ироничные комментарии на различные темы, сообщает Noi.md.
Сегодняшнее заседание парламента началось очень весело для некоторых депутатов. Коммунисты, либералы и демократы адресовали друг другу ироничные комментарии на различные темы, сообщает Noi.md.
Лидер ЛП Михай Гимпу был недоволен тем, что его племянник Дорин Киртоакэ не зарегистрирован в качестве участника избирательной гонки на референдуме.
«ЦИК отказывается регистрировать его в качестве участника на том основании, что только политические партии могут участвовать. Киртоакэ и так обвиняют во всем, что хотите, в том числе в смерти Ленина …», — возмутился Гимпу.
Реплика не оставила равнодушным лидера ПКРМ Владимира Воронина. «Гимпу, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить», — пошутил Воронин.
«Президент Воронин, Ленин — Бог с ним, да здравствует Владимир Николаевич! Какое отношение имеет Ленин к Молдове? Многие лета, президент Воронин», — сыронизировал Гимпу.
В их дискуссию вмешался глава парламентской фракции ДПМ Мариан Лупу, назвавший странным сегодняшнее заседание парламента. «Что-то странное происходит —
Комментарий демократа расстроил Владимира Воронина. «По сравнению с вами,