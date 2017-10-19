Гимпу, Лупу и Воронин обменялись «любезностями»

Источник: Noi.md

Лидер ЛП Михай Гимпу был недоволен тем, что его племянник Дорин Киртоакэ не зарегистрирован в качестве участника избирательной гонки на референдуме.

«ЦИК отказывается регистрировать его в качестве участника на том основании, что только политические партии могут участвовать. Киртоакэ и так обвиняют во всем, что хотите, в том числе в смерти Ленина …», — возмутился Гимпу.

Реплика не оставила равнодушным лидера ПКРМ Владимира Воронина. «Гимпу, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить», — пошутил Воронин.

«Президент Воронин, Ленин — Бог с ним, да здравствует Владимир Николаевич! Какое отношение имеет Ленин к Молдове? Многие лета, президент Воронин», — сыронизировал Гимпу.

В их дискуссию вмешался глава парламентской фракции ДПМ Мариан Лупу, назвавший странным сегодняшнее заседание парламента. «Что-то странное происходит — г-н Гимпу и Воронин желают друг другу многие лета…».