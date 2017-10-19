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13:16 (мск), источник: Tengrinews

Уроженка Казахстана может составить конкуренцию Ксении Собчак на президентских выборах

Накануне Ксения Собчак сделала заявление о своем участии в президентских выборах 2018 года. Она уже запустила свой предвыборный сайт и Youtube-канал, на котором опубликовала первое видеообращение.

Источник: Tengrinews

«Я — кандидат против всех» гласит ее лозунг. Известно, что кроме Собчак в выборах президента России в 2018 году могут участвовать еще несколько женщин. О них в материале Tengrinews.kz.

Ранее российские СМИ сообщили, что в президенты РФ баллотируется поэт, писатель и общественный деятель Алина Витухновская. У нее уже имеется официальный предвыборный сайт.

Витухновская предложила программу «7 пунктов», где затрагиваются вопросы рефедерализации, профессиональной армии, ядерного разоружения, десоветизации и люстрации, а также евроинтеграции.

Об Алине Витухновской известно, что ей 44 года, она член Союза писателей города Москвы, почетный член Русского Пен-клуба.

Ранее газета «Ведомости» написала, что в администрации президента задумались о том, чтобы спарринг-партнером главного кандидата в президенты стала женщина.

«Рассматривается 5−7 кандидатур, среди которых три — из “Справедливой России”: председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева», — отмечало издание.

Однако сама Наталья Великая отметила, что это маловероятно. В свою очередь, Петеляева подчеркнула, что официального предложения не было, но ей интересно поучаствовать. О своем желании поучаствовать в президентских выборах в 2018 году также заявила первый вице-президент агрокомплекса «Мортадель», супруга Николая Агурбаша — Эльвира Агурбаш.

«Друзья, другого выхода нет. Я собираюсь выдвинуть свою кандидатуру в президенты. Поддержите», — написала она на своей странице в Facebook.

Эльвира Агурбаш (в девичестве Касенова) родом из казахстанского города Тараз. По данным на ее страничке в Facebook она родилась 15 марта 1975 года. По данным сайта Ruspekh.ru, высшее юридическое образование получила в городе Москва. После окончания обучения начала профессиональный путь младшим научным сотрудником по разработке законодательства в области атомной энергетики в Научно-исследовательском институте «Атоминформ».

С 2013 года работает топ-менеджером в агропромышленном комплексе «Мортадель». В должности первого вице-президента фирмы занимается операционной деятельностью. Эльвира Калметовна получила известность благодаря своим острым выступлениям в ходе обсуждения новой редакции закона о торговле, а также конфликтом с третьим по величине продуктовым ретейлером «Дикси».

В 2015 году вышла замуж за Николая Георгиевича Агурбаш, взяла фамилию супруга. Воспитывает четверых детей. Эльвира Агурбаш уверена, что получит массовую поддержку не только малого и среднего бизнеса, но и значительной части сограждан.

Отметим, что до сих пор женщины дважды были кандидатами в президенты: в 2000 году нынешний председатель Центризбиркома Элла Памфилова («Гражданское достоинство») набрала 1,01 процента голосов, а в 2004 году Ирина Хакамада (Союз правых сил) — 3,84 процента.

Что касается выдвижения кандидатуры Ксении Собчак, то несколько собеседников из ее окружения рассказали, что во время предвыборной кампании консультантами девушке станут политтехнолог Виталий Шкляров и совладелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев. Пресс-службу предвыборного штаба Собчак возглавит журналист и бывшая ведущая «Дождя» Ксения Чудинова. Также телеведущая рассказала, что встречалась с президентом России Владимирым Путиным и сообщила ему о своем решении.

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