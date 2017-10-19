Уроженка Казахстана может составить конкуренцию Ксении Собчак на президентских выборах
Накануне Ксения Собчак сделала заявление о своем участии в президентских выборах 2018 года. Она уже запустила свой предвыборный сайт и
Накануне Ксения Собчак сделала заявление о своем участии в президентских выборах 2018 года. Она уже запустила свой предвыборный сайт и
«Я — кандидат против всех» гласит ее лозунг. Известно, что кроме Собчак в выборах президента России в 2018 году могут участвовать еще несколько женщин. О них в материале Tengrinews.kz.
Ранее российские СМИ сообщили, что в президенты РФ баллотируется поэт, писатель и общественный деятель Алина Витухновская. У нее уже имеется официальный предвыборный сайт.
Витухновская предложила программу «7 пунктов», где затрагиваются вопросы рефедерализации, профессиональной армии, ядерного разоружения, десоветизации и люстрации, а также евроинтеграции.
Об Алине Витухновской известно, что ей 44 года, она член Союза писателей города Москвы, почетный член Русского
Ранее газета «Ведомости» написала, что в администрации президента задумались о том, чтобы
«Рассматривается 5−7 кандидатур, среди которых три — из “Справедливой России”: председатель
Однако сама Наталья Великая отметила, что это маловероятно. В свою очередь, Петеляева подчеркнула, что официального предложения не было, но ей интересно поучаствовать. О своем желании поучаствовать в президентских выборах в 2018 году также заявила первый
«Друзья, другого выхода нет. Я собираюсь выдвинуть свою кандидатуру в президенты. Поддержите», — написала она на своей странице в Facebook.
Эльвира Агурбаш (в девичестве Касенова) родом из казахстанского города Тараз. По данным на ее страничке в Facebook она родилась 15 марта 1975 года. По данным сайта Ruspekh.ru, высшее юридическое образование получила в городе Москва. После окончания обучения начала профессиональный путь младшим научным сотрудником по разработке законодательства в области атомной энергетики в
С 2013 года работает
В 2015 году вышла замуж за Николая Георгиевича Агурбаш, взяла фамилию супруга. Воспитывает четверых детей. Эльвира Агурбаш уверена, что получит массовую поддержку не только малого и среднего бизнеса, но и значительной части сограждан.
Отметим, что до сих пор женщины дважды были кандидатами в президенты: в 2000 году нынешний председатель Центризбиркома Элла Памфилова («Гражданское достоинство») набрала 1,01 процента голосов, а в 2004 году Ирина Хакамада (Союз правых сил) — 3,84 процента.
Что касается выдвижения кандидатуры Ксении Собчак, то несколько собеседников из ее окружения рассказали, что во время предвыборной кампании консультантами девушке станут политтехнолог Виталий Шкляров и совладелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев.