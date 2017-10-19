В двух районах Перми назначены новые главы администраций

И.о. главы администрации Кировского района назначен Владимир Хлебников. Ранее он руководил контрольно-аналитическим департаментом администрации Перми. К работе на новом месте Хлебников приступит 23 октября. Бывший глава Кировского района Евгений Гилев назначен советником главы Перми.

Свердловский район с 25 октября возглавит Андрей Усов, ранее работавший замглавы администрации города. Возглавлявший район Вячеслав Торчинский вернется в администрацию Перми на должность заместителя главы — начальника департамента культуры и молодежной политики.

Кроме того, принято решение, что Татьяна Михалева, ранее возглавлявшая управление по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений, будет назначена начальником департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства. Она приступит к работе на новом месте 26 октября.