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13:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В двух районах Перми назначены новые главы администраций

ПЕРМЬ, 19 октября, ФедералПресс. Глава Перми Дмитрий Самойлов произвел ряд кадровых назначений с целью повысить эффективность работы городских властей.

И.о. главы администрации Кировского района назначен Владимир Хлебников. Ранее он руководил контрольно-аналитическим департаментом администрации Перми. К работе на новом месте Хлебников приступит 23 октября. Бывший глава Кировского района Евгений Гилев назначен советником главы Перми.

Свердловский район с 25 октября возглавит Андрей Усов, ранее работавший замглавы администрации города. Возглавлявший район Вячеслав Торчинский вернется в администрацию Перми на должность заместителя главы — начальника департамента культуры и молодежной политики.

Кроме того, принято решение, что Татьяна Михалева, ранее возглавлявшая управление по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений, будет назначена начальником департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства. Она приступит к работе на новом месте 26 октября.

«Перестановки призваны усилить работу по отдельным направлениям, и, соответственно, повысить эффективность городской команды в целом», — прокомментировал глава Перми Дмитрий Самойлов.

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