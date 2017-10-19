В двух районах Перми назначены новые главы администраций
ПЕРМЬ, 19 октября, ФедералПресс. Глава Перми Дмитрий Самойлов произвел ряд кадровых назначений с целью повысить эффективность работы городских властей.
ПЕРМЬ, 19 октября, ФедералПресс. Глава Перми Дмитрий Самойлов произвел ряд кадровых назначений с целью повысить эффективность работы городских властей.
И.о. главы администрации Кировского района назначен Владимир Хлебников. Ранее он руководил
Свердловский район с 25 октября возглавит Андрей Усов, ранее работавший замглавы администрации города. Возглавлявший район Вячеслав Торчинский вернется в администрацию Перми на должность заместителя главы — начальника департамента культуры и молодежной политики.
Кроме того, принято решение, что Татьяна Михалева, ранее возглавлявшая управление по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений, будет назначена начальником департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства. Она приступит к работе на новом месте 26 октября.
«Перестановки призваны усилить работу по отдельным направлениям, и, соответственно, повысить эффективность городской команды в целом», — прокомментировал глава Перми Дмитрий Самойлов.