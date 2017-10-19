Представитель МВД предложил ввести уголовную ответственность за гей-пропаганду
Об этом начальник отделения по борьбе с педофилией Алабин заявил на заседании рабочей группы в Госдуме.
Об этом начальник отделения по борьбе с педофилией Алабин заявил на заседании рабочей группы в Госдуме.
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — За
«Был озвучен вопрос по поводу пропаганды педофилии, гомосексуализма. Сейчас административная ответственность за это существует, она малоэффективна, штрафы предусмотрены. Если бы это возвести в ранг уголовной ответственности…» — сказал Алабин в четверг в Госдуме, где он принял участие в заседании рабочей группы по подготовке проекта закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.
Рабочая группа по разработке законопроекта, ужесточающего ответственность для педофилов, под руководством
На заседании в четверг в Думе предложили ограничить публикации о сексуальном насилии против детей в СМИ, а также давать педофилам пожизненный срок.
Запрет на
11 июня 2013 года Государственная Дума приняла закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».
Закон дополнил Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей 6.21, устанавливающей административную ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», а также вносит изменения в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которым к информации, запрещенной для распространения среди детей, относятся сообщения, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения.
Поправки в КоАП за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» устанавливают штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 40 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток — для юридических лиц.
В случае, если подобная пропаганда была совершена с использованием СМИ (в том числе интернет-СМИ), штраф для физических лиц увеличивается и составляет от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.