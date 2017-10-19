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15:27 (мск), источник: Интерфакс

Представитель МВД предложил ввести уголовную ответственность за гей-пропаганду

Об этом начальник отделения по борьбе с педофилией Алабин заявил на заседании рабочей группы в Госдуме.

Источник: AP 2017

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — За гей-пропаганду следует вместо административной ответственности ввести уголовную, заявил заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений против половой неприкосновенности — начальник отделения по борьбе с педофилией Управления организации борьбы с преступлениями против личности ГУУР МВД России Сергей Алабин.

«Был озвучен вопрос по поводу пропаганды педофилии, гомосексуализма. Сейчас административная ответственность за это существует, она малоэффективна, штрафы предусмотрены. Если бы это возвести в ранг уголовной ответственности…» — сказал Алабин в четверг в Госдуме, где он принял участие в заседании рабочей группы по подготовке проекта закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.

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Рабочая группа по разработке законопроекта, ужесточающего ответственность для педофилов, под руководством вице-спикера Госдумы Ирины Яровой была создана по решению Совета Госдумы 12 января 2017 года. В нее вошли представители всех фракций и члены Совета Федерации, представители из Генеральной прокуратуры, МВД, Следственного комитета, Минюста и Минздрава, Минобрнауки, Минтруда, Уполномоченный по правам ребенка, Институт им. Сербского.

На заседании в четверг в Думе предложили ограничить публикации о сексуальном насилии против детей в СМИ, а также давать педофилам пожизненный срок.

Запрет на гей-пропаганду среди несовершеннолетних

11 июня 2013 года Государственная Дума приняла закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

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Закон дополнил Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей 6.21, устанавливающей административную ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», а также вносит изменения в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которым к информации, запрещенной для распространения среди детей, относятся сообщения, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения.

Поправки в КоАП за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» устанавливают штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 40 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток — для юридических лиц.

В случае, если подобная пропаганда была совершена с использованием СМИ (в том числе интернет-СМИ), штраф для физических лиц увеличивается и составляет от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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