Начальником управления культуры Краснодара стала Ирина Лукинская

Управление возглавила Ирина Лукинская. По словам начальника управления кадровой политики и муниципальной службы администрации Виктора Тушева, Лукинская — профессионал, вся ее трудовая деятельность так или иначе связана со сферой культуры. С 2013 года она руководила Центром культуры Краснодара, сообщает пресс-служба городской администрации.

Лукинская окончила Краснодарский государственный университет культуры и искусств, работала в системе дополнительного образования детей, в комитете по делам молодежи Краснодарского края, детской школе искусств им. С. В. Рахманинова, сельском Доме культуры и спорта станицы Елизаветинской.