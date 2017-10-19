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13:38 (мск), источник: ЮГА.ру

Начальником управления культуры Краснодара стала Ирина Лукинская

В Краснодаре на 42-м заседании гордумы поддержали назначение нового руководителя городского управления культуры.

Управление возглавила Ирина Лукинская. По словам начальника управления кадровой политики и муниципальной службы администрации Виктора Тушева, Лукинская — профессионал, вся ее трудовая деятельность так или иначе связана со сферой культуры. С 2013 года она руководила Центром культуры Краснодара, сообщает пресс-служба городской администрации.

Лукинская окончила Краснодарский государственный университет культуры и искусств, работала в системе дополнительного образования детей, в комитете по делам молодежи Краснодарского края, детской школе искусств им. С. В. Рахманинова, сельском Доме культуры и спорта станицы Елизаветинской.

На том же заседании гордумы депутатом шестого созыва стал Михаил Жилин от партии «Справедливая Россия», он занял место Дениса Хмелевского, который избран депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края.

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