Отношение к футболу в Казахстане полностью пересмотрят — Мухамедиулы

Источник: Tengrinews

«Я полностью согласен с мнением с народа и депутатов и болельщиков. Есть такое злоупотребление этим видом спорта. Сейчас идет серьезное обсуждение по развитию футбола, думаю, в ближайшее время будем пересматривать отношение к нему. По выделению средств, мы сейчас переходим на ранжирование. Раньше акиматы в каждом регионе выделяли деньги на футбол, и у нас футбол стал больше не для народа, а коммерческий. А когда появляется коммерция, секрета нет, появляются левые схемы, которые мы имели по ФК “Актобе” и приглашению их легионеров», — рассказал министр корреспонденту Tengrinews.kz.

По новым поправкам в закон по вопросам физкультуры и спорта, большее финансирование будет выделяться на приоритетные виды спорта.

«Закон был очень сложный, но мы смогли добиться его утверждения парламентом. И сейчас когда мы введем новый закон, будут средства и на футбол, и на другие виды — легкая атлетика, единоборства. Тогда уже вопрос о выделении огромных средств на приглашение легионеров будет отпадать. Только те (футбольные клубы — прим.автора), которые имеют хороших спонсоров, будут приглашать, а на бюджетные деньги это уже будет невозможно», — сообщил Мухамедиулы.

Кроме того, министр признал и коррупционную составляющую при финансировании футбольных клубов, отметив, что коррупционные скандалы вокруг УЕФА и ФИФА отражаются и на региональном уровне. Для глобального решения проблем в отечественном футболе министр предложил большую часть средств выделять на развитие детского и юношеского футбола, чтобы в будущем «было из кого выбирать».

«Мы должны изначально выделять больше средств на развитие детского и юношеского спорта. Тогда уже будем расти. Конечно качество футбола будет совсем другое. А просто сейчас менять игроков, сборную Казахстана — это не совсем верный шаг», — отметил Мухамедиулы.

Напомним, на прошедшем 11 октября пленарном заседании Мажилиса депутат Магеррам Магеррамов раскритиковал казахстанский футбол и заявил, что футболисты в Казахстане тянут по уровню игры на «звезд дворового футбола».