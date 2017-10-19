Отношение к футболу в Казахстане полностью пересмотрят — Мухамедиулы

«Я полностью согласен с мнением с народа и депутатов и болельщиков. Есть такое злоупотребление этим видом спорта. Сейчас идет серьезное обсуждение по развитию футбола, думаю, в ближайшее время будем пересматривать отношение к нему. По выделению средств, мы сейчас переходим на ранжирование. Раньше акиматы в каждом регионе выделяли деньги на футбол, и у нас футбол стал больше не для народа, а коммерческий. А когда появляется коммерция, секрета нет, появляются левые схемы, которые мы имели по ФК “Актобе” и приглашению их легионеров», — рассказал министр корреспонденту Tengrinews.kz.
По новым поправкам в закон по вопросам физкультуры и спорта, большее финансирование будет выделяться на приоритетные виды спорта.
«Закон был очень сложный, но мы смогли добиться его утверждения парламентом. И сейчас когда мы введем новый закон, будут средства и на футбол, и на другие виды — легкая атлетика, единоборства. Тогда уже вопрос о выделении огромных средств на приглашение легионеров будет отпадать. Только те (футбольные клубы — прим.автора), которые имеют хороших спонсоров, будут приглашать, а на бюджетные деньги это уже будет невозможно», — сообщил Мухамедиулы.
Кроме того, министр признал и коррупционную составляющую при финансировании футбольных клубов, отметив, что коррупционные скандалы вокруг УЕФА и ФИФА отражаются и на региональном уровне. Для глобального решения проблем в отечественном футболе министр предложил большую часть средств выделять на развитие детского и юношеского футбола, чтобы в будущем «было из кого выбирать».
«Мы должны изначально выделять больше средств на развитие детского и юношеского спорта. Тогда уже будем расти. Конечно качество футбола будет совсем другое. А просто сейчас менять игроков, сборную Казахстана — это не совсем верный шаг», — отметил Мухамедиулы.
Напомним, на прошедшем 11 октября пленарном заседании Мажилиса депутат Магеррам Магеррамов раскритиковал казахстанский футбол и заявил, что футболисты в Казахстане тянут по уровню игры на «звезд дворового футбола».
Позже в Федерации футбола Казахстана ответили на критику депутата и заверили, что «неудачам есть объяснения и они несут временный характер. В то же время, в обновленном рейтинге ФИФА Казахстан потерял еще несколько позиций, остановивших на 133 месте, что ниже Северной Кореи, Таджикистана и Азербайджана.