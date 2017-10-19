Алексея Родина назначили первым зампредом правительства Калининградской области

Источник: Калининград.Ru

В круг обязанностей первого вице-премьера входит профилактика коррупционных и иных правонарушений, обеспечение взаимодействия с главным федеральным инспектором, с силовыми и военными структурами по вопросам ведения правительства региона.

Алексей Родин также будет координировать взаимодействие с аппаратом полномочного представителя президента в СЗФО. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе правительства области.

«В вашу сферу деятельности будет входить координация работы министерства регионального контроля (надзора), агентства по обеспечению деятельности мировых судей, агентства ЗАГС и правового управления правительства», — отметил Антон Алиханов. Также за чиновником закреплены обязанности, которые он выполнял в должности главы аппарата.

Алексей Родин приехал в регион из Москвы в 2015 году и с сентября руководил секретариатом заместителя председателя правительства Калининградской области. В октябре 2016 года его назначили врио руководителя аппарата правительства региона.