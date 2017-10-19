Алексея Родина назначили первым зампредом правительства Калининградской области
Антон Алиханов назначил первым заместителем председателя правительства региона Алексея Родина. Он также будет совмещать должность главы аппарата.
Антон Алиханов назначил первым заместителем председателя правительства региона Алексея Родина. Он также будет совмещать должность главы аппарата.
В круг обязанностей первого
Алексей Родин также будет координировать взаимодействие с аппаратом полномочного представителя президента в СЗФО. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
«В вашу сферу деятельности будет входить координация работы министерства регионального контроля (надзора), агентства по обеспечению деятельности мировых судей, агентства ЗАГС и правового управления правительства», — отметил Антон Алиханов. Также за чиновником закреплены обязанности, которые он выполнял в должности главы аппарата.
Алексей Родин приехал в регион из Москвы в 2015 году и с сентября руководил секретариатом заместителя председателя правительства Калининградской области. В октябре 2016 года его назначили врио руководителя аппарата правительства региона.
До этого Родин с 2008 года работал в министерстве юстиции РФ. Имеет два высших образования. В 2002 году окончил Московский энергетический институт по специальности «менеджмент». В 2012 году — Международный юридический институт по специальности «юриспруденция».