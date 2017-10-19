Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Хакамады ответила на намерение Собчак идти в президенты
Раскрыт секрет брокколи
Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
В России изменится валютное законодательство
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
СМИ: охранник больницы рассказал подробности смерти Марьянова
Лавров предупредил ЕС: это может плохо кончиться
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Мнение: Европейцы поняли, что они теряют от покровительства США
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
СМИ: Порошенко ответил на захват вертолетной площадки радикалами
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
14:01 (мск), источник: Калининград.Ru

Алексея Родина назначили первым зампредом правительства Калининградской области

Антон Алиханов назначил первым заместителем председателя правительства региона Алексея Родина. Он также будет совмещать должность главы аппарата.

Источник: Калининград.Ru

В круг обязанностей первого вице-премьера входит профилактика коррупционных и иных правонарушений, обеспечение взаимодействия с главным федеральным инспектором, с силовыми и военными структурами по вопросам ведения правительства региона.

Алексей Родин также будет координировать взаимодействие с аппаратом полномочного представителя президента в СЗФО. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе правительства области.

«В вашу сферу деятельности будет входить координация работы министерства регионального контроля (надзора), агентства по обеспечению деятельности мировых судей, агентства ЗАГС и правового управления правительства», — отметил Антон Алиханов. Также за чиновником закреплены обязанности, которые он выполнял в должности главы аппарата.

Алексей Родин приехал в регион из Москвы в 2015 году и с сентября руководил секретариатом заместителя председателя правительства Калининградской области. В октябре 2016 года его назначили врио руководителя аппарата правительства региона.

До этого Родин с 2008 года работал в министерстве юстиции РФ. Имеет два высших образования. В 2002 году окончил Московский энергетический институт по специальности «менеджмент». В 2012 году — Международный юридический институт по специальности «юриспруденция».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Калининградская таможня: Польских бензовозов на границе практически не оста
Алексея Родина назначили первым зампредом правительства Калининградской обл
Путин подписал указ о снижении зарплаты президента в 2018 году
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
Глава «Роснефти» прокомментировал слухи о «смерти» нефти
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
Мадрид намерен запустить процедуру лишения Каталонии автономии
Цирк с конями. Болельщики о поражении ЦСКА в Лиге чемпионов
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь