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14:14 (мск), источник: РИА Новости

Глава Крыма пообещал «зачистить чиновничьи хамские морды»

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Глава республики Крым Сергей Аксенов пообещал освободить от должностей чиновников на местах, которые по-хамски ведут себя с людьми.

Источник: РИА Новости

Аксенов провел выездное совещание в Джанкойском районе республики. В ходе совещания он возмутился сообщениями жителей села Просторное, которые не могут добиться встречи с чиновниками.

«В Просторном мы были, люди подходят, говорят, что невозможно достучаться, поселковый голова говорит, мол, Аксёнов не указ. Посмотрим, кто кому указ», — сказал в ходе совещания Аксенов.

Глава республики вновь акцентировал внимание чиновников на обязательном общении по проблемам с людьми. При этом он высказал мнение, что хамское отношение к людям является свидетельством нежелания вникать в их проблемы.

«Всех хамов, все хамские морды, по-другому назвать не могу, поверьте, я зачищу. За хамство будет ровно такое же отношение, как за воровство. Всех в чувство приведем», — сказал Аксенов.

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