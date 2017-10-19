Глава Крыма пообещал «зачистить чиновничьи хамские морды»
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Глава республики Крым Сергей Аксенов пообещал освободить от должностей чиновников на местах, которые
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Глава республики Крым Сергей Аксенов пообещал освободить от должностей чиновников на местах, которые
Аксенов провел выездное совещание в Джанкойском районе республики. В ходе совещания он возмутился сообщениями жителей села Просторное, которые не могут добиться встречи с чиновниками.
«В Просторном мы были, люди подходят, говорят, что невозможно достучаться, поселковый голова говорит, мол, Аксёнов не указ. Посмотрим, кто кому указ», — сказал в ходе совещания Аксенов.
«Всех хамов, все хамские морды,