Глава Крыма пообещал «зачистить чиновничьи хамские морды»

Источник: РИА Новости

Аксенов провел выездное совещание в Джанкойском районе республики. В ходе совещания он возмутился сообщениями жителей села Просторное, которые не могут добиться встречи с чиновниками.

«В Просторном мы были, люди подходят, говорят, что невозможно достучаться, поселковый голова говорит, мол, Аксёнов не указ. Посмотрим, кто кому указ», — сказал в ходе совещания Аксенов.

Глава республики вновь акцентировал внимание чиновников на обязательном общении по проблемам с людьми. При этом он высказал мнение, что хамское отношение к людям является свидетельством нежелания вникать в их проблемы.