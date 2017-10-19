В Калининградской области утвердили главу министерства промышленности
В Калининградской области утвердили в должности главу регионального министерства промышленности. Об этом сообщает
В Калининградской области утвердили в должности главу регионального министерства промышленности. Об этом сообщает
Дмитрий Кусков, которого назначили на пост министра, занимал позицию главы ведомства с января 2017 года. Губернатор Антон Алиханов поставил перед ним ряд основных задач. Это завершение подготовки индустриальных парков, усиление работы по ОЭЗ, чтобы в области создавались новые производства, и завершение перевода процедуры лицензирования торговли в электронный вид.
«В ближайший месяц прошу вас представить индустриальную стратегию региона, над которой, как я знаю, вы сейчас работаете совместно с рядом авторитетных консультантов. Мы её рассмотрим на заседании правительства, утвердим и будем двигаться в соответствии со стратегическим документом», — отметил Алиханов.
Губернатор подчеркнул необходимость завершения процесса объединения фондов поддержки и развития бизнеса в единую структуру. В качестве площадки для реализации такого проекта предложили недавно открытый МФЦ для бизнеса.
«Что касается несанкционированной торговли и борьбы с этим явлением, мы приняли решение перераспределить свободные штатные единицы в пользу вашего министерства, чтобы усилить данную работу. Надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев вы отчитаетесь о промежуточных итогах», — заявил глава региона.