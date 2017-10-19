Врио губернатора нагрянул с проверкой в поликлинику № 27

Глава региона отметил отсутствие очередей у регистратуры и дал понять, что внезапные визиты в разные учреждения он будет практиковать и в дальнейшем, как раньше делал это на посту мэра Вологды.

19 октября во время брифинга журналисты поинтересовались, зачем глава региона, вернувшись после рабочей поездки в Москву, первым делом неожиданно для всех посетил поликлинику № 27?

«За мое здоровье беспокоиться не нужно, я заехал в поликлинику не для того, чтобы получить медицинскую помощь, а чтобы посмотреть, как работает система здравоохранения, — ответил Андрей Травников. — С одной стороны, порадовался, так как ожидал увидеть очереди, которые занимаются с 7 утра, толпы людей у регистратуры. Но сегодня я этого не заметил. Пока не буду делать скоропалительных выводов. С одной стороны, вполне возможно, не все так плохо, с другой — может быть, не в тот день зашел.

Я обратил внимание, что инфраструктура зданий, помещений поликлинической сети даже в Центральном районе не очень удобная. Очень много помещений, и, как я выяснил, не собственных, а арендуемых. И при мне произошла ситуация, когда две женщины, не зная, куда обратиться, пришли не по тому адресу, и им пришлось идти в другое место, потому что им в регистратуре пояснили, что у 27-й поликлиники есть еще другие филиалы. Это, конечно, подталкивает нас задуматься о консолидации площадей и учреждений. Но, с другой стороны, явно не хватает информации. В частности, когда я готовился к визиту, то не по всем отделениям поликлиники нашел интернет-сайты. Это мелочь, но на это тоже нужно обратить внимание.