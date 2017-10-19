Говорить об избирательной кампании Путина преждевременно, заявил Песков

Собчак накануне заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, она позиционирует себя как кандидата «против всех». Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет.

«Пока, как мы знаем, избирательная кампания не началась, пока никаких зарегистрированных кандидатов нет, пока вряд ли можно говорить о соперниках Путина, потому что сам Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться. Сейчас он предпочитает концентрироваться на президентской работе», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, считают ли в Кремле Собчак достойным соперником на выборах президента и как оценивают ее концепцию как кандидата «против всех».