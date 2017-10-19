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14:59 (мск), источник: UzReport.news

В Узбекистане совершенствуется государственная молодёжная политика

Ключевым событием визита Президента Шавката Мирзиёева в г. Нью-Йорк несомненно стало выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи лидер страны представил мировому сообществу не только современные реалии нового Узбекистана, но и выдвинул глобальные инициативы, в числе которых и создание Конвенции по правам молодёжи.

Источник: UzReport.news

Это олицетворяет принципиальный подход Президента Узбекистана в его стратегии касательно перспектив развития государства.

Шавкат Мирзиёев делает ставку на молодежь. В связи с этим в Ташкенте состоялась республиканская научно-практическая конференция, посвящённая вопросам совершенствования государственной молодежной политики.

В условиях динамичного развития науки и технологий, конкурентоспособность каждого государства и общества в этом процессе будет зависеть от интеллектуального потенциала молодежи и оказываемого внимания для полноценной реализации ее таланта и способностей.

По словам Министра культуры Бахтиёра Сайфуллаева, проводимая работа по оказанию молодёжи всемерной поддержки, обеспечению её профессиональной ориентации и занятости, стимулированию её инициатив, не организована на требуемом уровне. Цель конференции — обсуждение данных проблем и задач.

«Необходимо решать такие важные задачи, как создание широких условий для реализации таланта и потенциала молодёжи на местах, прежде всего в отдалённых районах. Важен вопрос о привлечении и закреплении молодых кадров, занятия их деятельностью по своей специализации и преданность своей профессии, в конце концов — допуск молодёжи к ответственным должностям. Мы должны открывать двери перед молодым поколением и не боятся пропускать их вперёд. Ведь завтра именно они будут нашей опорой», — отметил Бахтияр Сайфуллаев.

Активность, которую проявляет молодёжь в общественно-политической жизни страны — показатель того, что взятый государством курс на повышение роли молодёжи — верен.

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