В Узбекистане совершенствуется государственная молодёжная политика

Источник: UzReport.news

Это олицетворяет принципиальный подход Президента Узбекистана в его стратегии касательно перспектив развития государства.

Шавкат Мирзиёев делает ставку на молодежь. В связи с этим в Ташкенте состоялась республиканская научно-практическая конференция, посвящённая вопросам совершенствования государственной молодежной политики.

В условиях динамичного развития науки и технологий, конкурентоспособность каждого государства и общества в этом процессе будет зависеть от интеллектуального потенциала молодежи и оказываемого внимания для полноценной реализации ее таланта и способностей.

По словам Министра культуры Бахтиёра Сайфуллаева, проводимая работа по оказанию молодёжи всемерной поддержки, обеспечению её профессиональной ориентации и занятости, стимулированию её инициатив, не организована на требуемом уровне. Цель конференции — обсуждение данных проблем и задач.

«Необходимо решать такие важные задачи, как создание широких условий для реализации таланта и потенциала молодёжи на местах, прежде всего в отдалённых районах. Важен вопрос о привлечении и закреплении молодых кадров, занятия их деятельностью по своей специализации и преданность своей профессии, в конце концов — допуск молодёжи к ответственным должностям. Мы должны открывать двери перед молодым поколением и не боятся пропускать их вперёд. Ведь завтра именно они будут нашей опорой», — отметил Бахтияр Сайфуллаев.