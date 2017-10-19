Лукашенко: у меня долг перед Фиделем, я должен побывать на его могиле

Источник: Sputnik.by

У Беларуси и Кубы установились неплохие отношения, в том числе и в сфере экономики, и в то же время в политике вообще нет никаких проблем, отметил президент Беларуси во время беседы с послом Кубы 19 октября во Дворце Независимости в Минске.

«У нас единые взгляды на мировую повестку дня. У нас практически нет расхождений по вопросам, которые входят в эту повестку дня», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер обратился с просьбой к дипломату о том, чтобы Куба и в дальнейшем поддерживала Беларусь в плане установления более тесных отношений с дружественными обеим сторонам государствами Карибского бассейна и странами Латинской Америки.

«Нам бы очень хотелось иметь с ними очень хорошие отношения, конечно, основанные на экономических вопросах, торгово-экономических вопросах. Я думаю, нам есть что предложить этим странам. Так же, как и мы это сделали в отношении дружественной нам Кубы», — сказал Лукашенко.

Также во время встречи с дипломатом президент Беларуси выразил надежду, что в ближайшем будущем отправится с визитом на Кубу.

И просил бы вас очень передать моему другу Раулю самые теплые пожелания. Я думаю, что мне удастся в ближайшее время побывать на Кубе. У меня есть долг перед Фиделем, я должен побывать у него на могиле. Александр Лукашенко