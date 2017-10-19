Песков прокомментировал участие Суркова в открытии памятника защитникам Донбасса

Отвечая в четверг на вопрос журналистов, не дискредитирует ли участие официальных высокопоставленных лиц РФ в открытии этого памятника, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: «Нет, мы так не считаем».

«Все-таки мы считаем, что речь идет о том, что герои, как говорят авторы памятника, защищали людей в Донбассе от агрессии экстремистских элементов, которые шли со стороны Украины. Собственно вы знаете, какие события спровоцировали все то, что происходит и продолжает происходить на юго-востоке Украины», — сказал Песков.

Поэтому, подчеркнул он, в Кремле не считают это дискредитацией.

«Россия была и остается гарантом минских договоренностей и продолжает последовательную линию на то, чтобы всемерно способствовать выполнению минских договоренностей теми сторонами, которым это надлежит делать», — сказал пресс-секретарь главы государства.