Песков прокомментировал участие Суркова в открытии памятника защитникам Донбасса
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — В Кремле высказали мнение, что участие помощника президента РФ Владислава Суркова в церемонии открытия памятника защитникам Донбасса в
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — В Кремле высказали мнение, что участие помощника президента РФ Владислава Суркова в церемонии открытия памятника защитникам Донбасса в
Отвечая в четверг на вопрос журналистов, не дискредитирует ли участие официальных высокопоставленных лиц РФ в открытии этого памятника,
«Все-таки мы считаем, что речь идет о том, что герои, как говорят авторы памятника, защищали людей в Донбассе от агрессии экстремистских элементов, которые шли со стороны Украины. Собственно вы знаете, какие события спровоцировали все то, что происходит и продолжает происходить на
Поэтому, подчеркнул он, в Кремле не считают это дискредитацией.
«Россия была и остается гарантом минских договоренностей и продолжает последовательную линию на то, чтобы всемерно способствовать выполнению минских договоренностей теми сторонами, которым это надлежит делать», — сказал
16 сентября в парке в