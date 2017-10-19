Место покинувшего гордуму Краснодара Хмелевского занял новый эсер
КРАСНОДАР, 19 октября, ФедералПресс. Новым депутатом гордумы Краснодара стал Михаил Жилин. Информацию об этом «ФедералПресс» сообщили в
КРАСНОДАР, 19 октября, ФедералПресс. Новым депутатом гордумы Краснодара стал Михаил Жилин. Информацию об этом «ФедералПресс» сообщили в
«По решению муниципальной избирательной комиссии депутатом городской думы 6 созыва стал Михаил Жилин от партии “Справедливая Россия”, он занял место Дениса Хмелевского, который избран депутатом законодательного собрания Краснодарского края», — рассказали сотрудник
На 42-м заседании удостоверение и значок депутата новому парламентарию вручила председатель думы Вера Галушко.
Как ранее писал «ФедералПресс», в Краснодаре на заседании думы назначили нового руководителя городского управления культуры. Им стала Ирина Лукинская.