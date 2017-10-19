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17:58 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Место покинувшего гордуму Краснодара Хмелевского занял новый эсер

КРАСНОДАР, 19 октября, ФедералПресс. Новым депутатом гордумы Краснодара стал Михаил Жилин. Информацию об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«По решению муниципальной избирательной комиссии депутатом городской думы 6 созыва стал Михаил Жилин от партии “Справедливая Россия”, он занял место Дениса Хмелевского, который избран депутатом законодательного собрания Краснодарского края», — рассказали сотрудник пресс-службы.

На 42-м заседании удостоверение и значок депутата новому парламентарию вручила председатель думы Вера Галушко.

Как ранее писал «ФедералПресс», в Краснодаре на заседании думы назначили нового руководителя городского управления культуры. Им стала Ирина Лукинская.

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