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15:14 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров выступил с инициативой проведения референдума о переходе на волгоградское время

В новом интерактивном музее «Россия — Моя история» состоялась встреча губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с представителями Общественной палаты региона. Среди многих рассмотренных вопросов, было поднято и давно обсуждаемое в обществе предложение о переходе на волгоградское время.

Этот вопрос обсуждается в регионе давно. Высказываются различные точки зрения, есть сторонники перевода стрелок на один час вперёд в сравнении с московским временем, но есть и противники. Стоит напомнить, что некоторые регионы страны, в том числе и наши соседи — саратовцы и астраханцы — перешли на собственное время, у нас же вопрос всё ещё не решён.

Губернатор Андрей Бочаров в связи с многочисленными обращениями жителей области призвал депутатов областной думы выяснить мнение населения по жгучему вопросу и определить позицию. На сайте Облдумы в прошлом году был запущен опрос, который из-за технических сбоев не дал определённых результатов. На заседании тоже высказывались различные точки зрения. Причём, порой прямо противоположные.

— Очевидно, что решить такой важный вопрос здесь и сейчас невозможно, — подытожил обсуждение Андрей Бочаров. — Поэтому правильно будет прислушаться к мнению населения Волгоградской области. Необходимо провести референдум, который и должен дать ответ, переходить ли на волгоградское время или нет. Только так мы можем решить затянувшуюся дискуссию.

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