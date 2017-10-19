Андрей Бочаров выступил с инициативой проведения референдума о переходе на волгоградское время

Этот вопрос обсуждается в регионе давно. Высказываются различные точки зрения, есть сторонники перевода стрелок на один час вперёд в сравнении с московским временем, но есть и противники. Стоит напомнить, что некоторые регионы страны, в том числе и наши соседи — саратовцы и астраханцы — перешли на собственное время, у нас же вопрос всё ещё не решён.

Губернатор Андрей Бочаров в связи с многочисленными обращениями жителей области призвал депутатов областной думы выяснить мнение населения по жгучему вопросу и определить позицию. На сайте Облдумы в прошлом году был запущен опрос, который из-за технических сбоев не дал определённых результатов. На заседании тоже высказывались различные точки зрения. Причём, порой прямо противоположные.