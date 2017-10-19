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14:54 (мск), источник: РБК

Путин подписал указ о снижении зарплаты президента России в 2018 году

Тем же документом продлено еще на год действие нормы о снижении зарплат главы правительства, министров, генпрокурора и некоторых других чиновников.

Источник: AP 2017
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Президент России Владимир Путин продлил на год срок действия своего же указа, в соответствии с которым зарплаты главы государства и председателя правительства, вице-премьеров и министров, а также генерального прокурора, главы Следственного комитета и руководителя Центральной избирательной комиссии выплачиваются им с «дисконтом» в 10%.

В соответствии с документом, опубликованным на портале «Гарант.ру», срок действия указа о снижении зарплат высших российских чиновников продлен до 31 декабря 2018 года.

Одновременно с этим продлено действие нормы о сокращении на 10% зарплат государственных служащих из числа сотрудников администрации президента, аппарата Счетной палаты и аппарата правительства страны.

Первый указ о снижении своей зарплаты и ряда других чиновников Путин подписал в феврале 2015 года. Этот документ действовал до конца 2015 года, затем срок сокращения зарплат был продлен на 2016-й и 2017-й годы.

Согласно официальной декларации, Путин в 2016 году заработал 8 млн 858 тыс. 432 руб., что на 33 тыс. руб. меньше, чем было годом ранее.

Совокупный доход премьер-министра России Дмитрия Медведева по итогам 2016 года составил 8,587 млн руб. По сравнению с предыдущим годом доход главы правительства уменьшился примерно на 2%, или на 181 тыс. руб. (было 8,767 млн руб.).

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