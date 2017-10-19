Путин подписал указ о снижении зарплаты президента России в 2018 году
Тем же документом продлено еще на год действие нормы о снижении зарплат главы правительства, министров, генпрокурора и некоторых других чиновников.
Тем же документом продлено еще на год действие нормы о снижении зарплат главы правительства, министров, генпрокурора и некоторых других чиновников.
Президент России Владимир Путин продлил на год срок действия своего же указа, в соответствии с которым зарплаты главы государства и председателя правительства,
В соответствии с документом, опубликованным на портале «Гарант.ру», срок действия указа о снижении зарплат высших российских чиновников продлен до 31 декабря 2018 года.
Одновременно с этим продлено действие нормы о сокращении на 10% зарплат государственных служащих из числа сотрудников администрации президента, аппарата Счетной палаты и аппарата правительства страны.
Согласно официальной декларации, Путин в 2016 году заработал 8 млн 858 тыс. 432 руб., что на 33 тыс. руб. меньше, чем было годом ранее.
Совокупный доход