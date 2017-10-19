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14:54 (мск), источник: Новости Перми

Сменились главы в трех районах Перми

Кадровые перестановки коснулись Орджоникидзевского, Свердловского и Кировского районов.

Так, Владимир Торчинский, которые ранее возглавляя администрацию Свердловского района, вернется на работу в департамент культуры.

Глава Перми Дмитрий Самойлов назначил на должность и.о. главы администрации Кировского района Владимира Хлебникова, который ранее руководитель контрольно-аналитическим департаментом. Он приступит к работе с 23 октября. Бывший глава администрации района Евгений Гилев назначен советником главы города.

Владимир Торчинский уйдет с поста руководителя администрации Свердловского района и вернется на должность начальника департамента культуры — заместителя главы администрации Перми.

Свердловский район с 25 октября возглавит Андрей Усов, ранее работавший заместителем главы администрации города.

Заместителем главы администрации города — начальником управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям станет глава администрации Орджоникидзевского района Лидия Королева. Она приступит к работе с 25 октября.

Татьяна Михалева, ранее возглавлявшая управление по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений администрации города, с 26 октября будет работать в качестве начальника департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства.

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