Сменились главы в трех районах Перми

Глава Перми Дмитрий Самойлов назначил на должность и.о. главы администрации Кировского района Владимира Хлебникова, который ранее руководитель контрольно-аналитическим департаментом. Он приступит к работе с 23 октября. Бывший глава администрации района Евгений Гилев назначен советником главы города.



Владимир Торчинский уйдет с поста руководителя администрации Свердловского района и вернется на должность начальника департамента культуры — заместителя главы администрации Перми.



Свердловский район с 25 октября возглавит Андрей Усов, ранее работавший заместителем главы администрации города.



Заместителем главы администрации города — начальником управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям станет глава администрации Орджоникидзевского района Лидия Королева. Она приступит к работе с 25 октября.



Татьяна Михалева, ранее возглавлявшая управление по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений администрации города, с 26 октября будет работать в качестве начальника департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства.