Сменились главы в трех районах Перми
Кадровые перестановки коснулись Орджоникидзевского, Свердловского и Кировского районов.
Кадровые перестановки коснулись Орджоникидзевского, Свердловского и Кировского районов.
Так, Владимир Торчинский, которые ранее возглавляя администрацию Свердловского района, вернется на работу в департамент культуры.
Глава Перми Дмитрий Самойлов назначил на должность и.о. главы администрации Кировского района Владимира Хлебникова, который ранее руководитель
Владимир Торчинский уйдет с поста руководителя администрации Свердловского района и вернется на должность начальника департамента культуры — заместителя главы администрации Перми.
Свердловский район с 25 октября возглавит Андрей Усов, ранее работавший заместителем главы администрации города.
Заместителем главы администрации города — начальником управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям станет глава администрации Орджоникидзевского района Лидия Королева. Она приступит к работе с 25 октября.
Татьяна Михалева, ранее возглавлявшая управление по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений администрации города, с 26 октября будет работать в качестве начальника департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства.