Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Хакамады ответила на намерение Собчак идти в президенты
Раскрыт секрет брокколи
Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
Путин подписал указ о снижении зарплаты президента
Политическое кредо Ксении СобчакТак говорила потенциальный кандидат в президенты России.
СМИ: охранник больницы рассказал подробности смерти Марьянова
Лавров предупредил ЕС: это может плохо кончиться
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Мнение: Европейцы поняли, что они теряют от покровительства США
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
СМИ: Порошенко ответил на захват вертолетной площадки радикалами
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
15:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже открылась частная клиника с перспективой обслуживания по полису ОМС

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев принял участие в торжественном открытии амбулаторной клиники «Мать и дитя» на улице Среднемосковской, 1д в четверг, 19 октября. Объем инвестиций в реализацию проекта составил 60 млн рублей.

Источник: govvrn.ru

Клиника позволит ежегодно проводить 26 тыс. приемов врачей, до тысячи малых гинекологических операций в условиях дневного стационара и до тысячи циклов ЭКО, в том числе в перспективе по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Кроме акушеров-гинекологов, прием будут вести специалисты в сфере эндокринологии, урологии, андрологии, офтальмологии.

Главе региона показали медицинский центр площадью 343 кв. м и рассказали о его устройстве.

— Очень важно, что наши женщины смогут получать высококлассные медицинские услуги. Это возможность и нашей государственной системе здравоохранения подтянуться до этого уровня. В любом случае, конкуренция — это всегда хорошо для пациента. И очень хорошо, что сегодня деньги, которые поступают через ОМС, могут оплачивать услуги для человека независимо от того, куда он обращается. А обращаться он должен туда, где высокие технологии и где он получает своевременную медицинскую услугу, — подчеркнул Алексей Гордеев.

Гендиректор и основатель группы компаний «Мать и дитя», которая объединяет 34 медучреждения в 20 городах России, Марк Курцер выразил готовность клиники работать по полисам ОМС:

— В ОМС произошла революция. На сегодняшний день в программу стало входить криозамораживание, стали рассматриваться прерванные случаи. И я думаю, что нас ждет бум, когда все больше детей будет рождаться в циклах ЭКО по программе ОМС. Сегодня работу по ОМС нужно заслужить. Нужно, чтобы нам доверяло руководство области, чтобы мы соблюдали все нормы. И если область посчитает нужным и включит нас в территориальную программу, то мы, конечно, с огромным удовольствием будем работать по ОМС. Это значит, что тогда жители смогут прийти и абсолютно бесплатно произвести экстракорпоральное оплодотворение.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Вице-премьер Дмитрий Рогозин в Воронеже заявил о сокращении доли гособоронзаказа
Путин подписал указ о снижении зарплаты президента в 2018 году
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
Глава «Роснефти» прокомментировал слухи о «смерти» нефти
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
Мадрид намерен запустить процедуру лишения Каталонии автономии
Цирк с конями. Болельщики о поражении ЦСКА в Лиге чемпионов
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь