В Воронеже открылась частная клиника с перспективой обслуживания по полису ОМС

Источник: govvrn.ru

Клиника позволит ежегодно проводить 26 тыс. приемов врачей, до тысячи малых гинекологических операций в условиях дневного стационара и до тысячи циклов ЭКО, в том числе в перспективе по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Кроме акушеров-гинекологов, прием будут вести специалисты в сфере эндокринологии, урологии, андрологии, офтальмологии.

Главе региона показали медицинский центр площадью 343 кв. м и рассказали о его устройстве.

— Очень важно, что наши женщины смогут получать высококлассные медицинские услуги. Это возможность и нашей государственной системе здравоохранения подтянуться до этого уровня. В любом случае, конкуренция — это всегда хорошо для пациента. И очень хорошо, что сегодня деньги, которые поступают через ОМС, могут оплачивать услуги для человека независимо от того, куда он обращается. А обращаться он должен туда, где высокие технологии и где он получает своевременную медицинскую услугу, — подчеркнул Алексей Гордеев.

Гендиректор и основатель группы компаний «Мать и дитя», которая объединяет 34 медучреждения в 20 городах России, Марк Курцер выразил готовность клиники работать по полисам ОМС: