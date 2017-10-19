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15:03 (мск), источник: Publika.md

Парламент примет декларацию о школах с преподаванием на румынском языке в Украине

Парламент примет декларацию о школах с преподаванием на румынском языке в Украине.

Источник: Publika.md

В документе намерены выразить озабоченность с связи с новым законом об образовании. Социалисты требовали заслушать по этому вопросу премьера, но их убедили отказаться от этой затеи.

«Предлагаем заслушать премьер-министра Павла Филипа, чтобы узнать, почему не было официальной реакции правительства и лично премьера», — сказал депутат ПСРМ Влад Бэтрынча.

«Вы уверены, дорогие коллеги, что не было реакции?» — спросил председатель парламента Андриан Канду.

Демократ Мариан Лупу напомнил, что премьеры двух стран говорили об этом недавно. Он же озвучил официальные данные — в Одесской области было 22 румынские школы, и в 19 из них уроки проходили на двух языках — румынском и украинском. Сейчас таких школ осталось три.

«Власть, и это естественно, не ориентируется на истеричные заявления. Мы стремимся к решению проблемы. И эта цель достигается шаг за шагом. Не на форумах, не пламенными речами, а спокойной двусторонней работой», — сказал председатель фракции ДПМ Мариан Лупу.

«Думаю, парламенту на основании резолюции ПАСЕ стоит утвердить декларацию, чтобы обозначить важность проблемы и сообщить украинским коллегам о нашей озабоченности этим законом», — сказал председатель парламентской группы НЕПМ Валерий Гилецкий.

«Когда мы были у власти, мы обеспечивали эти украинские школы учебниками. А что сделали вы за время своего правления?», — спросил депутат ПКРМ Владимир Воронин.

«Рад, что вас интересует, на каком языке учатся и будут учится наши братья в Украине. Но вы никогда не признаете, что это последствия оккупации 28 июня 1940 года. Иначе проблемы не было бы», — заявил председатель фракции ЛП Михай Гимпу.

На прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы рекомендовала Киеву пересмотреть новый закон об образовании. Он предусматривает, что с 2020 года обучение в школах будет вестись только на украинском языке. Это решение в ряде европейских стран, особенно в Румынии и Венгрии, встретили шквалом критики.

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