Бурков отчитался перед министрами о поездке в Москву: «Чтоб своя копеечка, но была»

Сегодня, 19 октября, на заседании правительства Омской области временный губернатор Александр Бурков дебютировал в новом качестве. Он также задал новый тренд, подробно отчитавшись перед своими подчиненными о вчерашней поездке в Москву.

Руководитель региона прямо сказал, что встречи с министром ЖКК и строительства Михаилом Менем и первым замом министра сельского хозяйства Джамбулатом Хатуовым получились. Министра здравоохранения России Веронику Скворцову застать не удалось — она находится за границей.

Александр Бурков, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области:

— С министром строительства и ЖКК Михаилом Менем мы переговорили о перспективе строительства детсада и школы. В министерстве сельского хозяйства тоже был, мы еще проговорим план действий. Может, успеем с компенсацией на этот год. В 2018 году у них секвестирование бюджета.

Также врио губернатора сообщил, что был на совещании у заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака. И получил наказ ускорить получение паспорта готовности к отопительному сезону.

Александр Бурков:

— На совещании у Дмитрия Козака говорилось, что губернаторы лично несут ответственность за паспорта готовности к отопительному сезону. Понимаю, у Ростехнадзора есть жесткие правила. Но мы должны понимать опасность ЧП на теплосетях. По каждому муниципальному образованию должны быть данные о запасах угля.

Что касается ситуации с финансированием строительства больницы, то встретиться с Вероникой Скворцовой новому руководителю не удалось. Но Александр Бурков подчеркнул, что нужно думать о софинансировании.

— Хоть копеечка, но она чтобы она была, — подытожил Бурков.