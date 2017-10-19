Бурков отчитался перед министрами о поездке в Москву: «Чтоб своя копеечка, но была»
Временный губернатор прямо признался в успехах и неудачах.
Временный губернатор прямо признался в успехах и неудачах.
Сегодня, 19 октября, на заседании правительства Омской области временный губернатор Александр Бурков дебютировал в новом качестве. Он также задал новый тренд, подробно отчитавшись перед своими подчиненными о вчерашней поездке в Москву.
Руководитель региона прямо сказал, что встречи с министром ЖКК и строительства Михаилом Менем и первым замом министра сельского хозяйства Джамбулатом Хатуовым получились. Министра здравоохранения России Веронику Скворцову застать не удалось — она находится за границей.
Александр Бурков, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области:
— С министром строительства и ЖКК Михаилом Менем мы переговорили о перспективе строительства детсада и школы. В министерстве сельского хозяйства тоже был, мы еще проговорим план действий. Может, успеем с компенсацией на этот год. В 2018 году у них секвестирование бюджета.
Также врио губернатора сообщил, что был на совещании у заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака. И получил наказ ускорить получение паспорта готовности к отопительному сезону.
Александр Бурков:
— На совещании у Дмитрия Козака говорилось, что губернаторы лично несут ответственность за паспорта готовности к отопительному сезону. Понимаю, у Ростехнадзора есть жесткие правила. Но мы должны понимать опасность ЧП на теплосетях. По каждому муниципальному образованию должны быть данные о запасах угля.
Что касается ситуации с финансированием строительства больницы, то встретиться с Вероникой Скворцовой новому руководителю не удалось. Но Александр Бурков подчеркнул, что нужно думать о софинансировании.
— Хоть копеечка, но она чтобы она была, — подытожил Бурков.
После чего вызвал на совещание сразу нескольких министров. Вряд ли это вызвало радость у членов регионального кабмина — было почти 18 часов вечера.