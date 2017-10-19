Сити-менеджер Нижнего Новгорода официально объявил об отставке
Теперь уже бывший глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов поблагодарил коллег за совместную работу. Соответствующее сообщение распространила
Теперь уже бывший глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов поблагодарил коллег за совместную работу. Соответствующее сообщение распространила
Белов попросил бывших коллег «достойно продолжать выполнять свои обязанности» и уделить особое внимание отопительному сезону, зимнему содержанию улиц и дорог города, функционированию общественного транспорта.
Напомним, во вторник врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин встретился с депутатами городской думы Нижнего Новгорода и предложил им вернуться к «одноглавой» системе управления муниципалитетом. Тогда же он дал понять, что не видит на посту главы администрации Сергея Белова. Одна из причин — чиновник был признан судом виновным в халатности (приговор еще не вступил в законную силу). Занять пост градоначальника, считает Никитин, должен депутат Госдумы от региона Владимир Панов.
Сам Белов на вопрос думцев, не написал ли он еще заявление, тогда ответил отрицательно и добавил, что «решают депутаты».
В среду на заседании думы они приняли обращение к Глебу Никитину с просьбой принять закон о возвращении в Нижний Новгород процедуры всенародного избрания мэра. Сергей Белов в это время находился в командировке в Москве, где, по неофициальной информации, и решилась его дальнейшая судьба, однако комментарий последовал только сейчас.
Также по неподтвержденной пока информации исполнять обязанности