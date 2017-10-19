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15:17 (мск), источник: "Российская газета"

Сити-менеджер Нижнего Новгорода официально объявил об отставке

Теперь уже бывший глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов поблагодарил коллег за совместную работу. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба мэрии.

Источник: "Российская газета"

Белов попросил бывших коллег «достойно продолжать выполнять свои обязанности» и уделить особое внимание отопительному сезону, зимнему содержанию улиц и дорог города, функционированию общественного транспорта.

Напомним, во вторник врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин встретился с депутатами городской думы Нижнего Новгорода и предложил им вернуться к «одноглавой» системе управления муниципалитетом. Тогда же он дал понять, что не видит на посту главы администрации Сергея Белова. Одна из причин — чиновник был признан судом виновным в халатности (приговор еще не вступил в законную силу). Занять пост градоначальника, считает Никитин, должен депутат Госдумы от региона Владимир Панов.

Сам Белов на вопрос думцев, не написал ли он еще заявление, тогда ответил отрицательно и добавил, что «решают депутаты».

В среду на заседании думы они приняли обращение к Глебу Никитину с просьбой принять закон о возвращении в Нижний Новгород процедуры всенародного избрания мэра. Сергей Белов в это время находился в командировке в Москве, где, по неофициальной информации, и решилась его дальнейшая судьба, однако комментарий последовал только сейчас.

Также по неподтвержденной пока информации исполнять обязанности сити-менеджера будет замглавы администрации города Наталья Казачкова, так как первый заместитель Сергея Белова Сергей Миронов тоже с большой вероятностью покинет свой пост.

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