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15:19 (мск), источник: Tengrinews

«8 взяток, дом в Косшы». В Нацбюро рассказали подробности по делу Бишимбаева

В Нацбюро рассказали подробности по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Куандыку Бишимбаеву вменяется восемь фактов получения взяток, и один факт хищения денежных средств на сумму 1,2 миллиарда тенге. Семь взяток на сумму 346 миллионов тенге были получены в рамках государственной программы “Нурлы жол”, по строительству арендного жилья. Что касается использование средств на личные нужды. В частности, господином Бишимбаевым был построен загородный дом, здесь, в поселке Косшы. Дом площадью в 500 квадратных метров, стоимостью 400−500 тысяч долларов США. Это его доля в получаемых взятках», — рассказала заместитель руководителя следственного департамента Нацбюро Олеся Кексель.

Куандык Бишимбаев находится под арестом с января этого года.

О том, что в отношении высокопоставленного чиновника проводятся следственные мероприятия, стало известно 30 декабря 2016 года. Тогда Нурсултан Назарбаев заявил, что министр национальной экономики Куандык Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек».

Позже в пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции сообщили, что «председатель правления АО «НУХ Байтерек» Бишимбаев Куандык подозревается в организации преступной схемы по хищению одного миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

14 октября дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева направлено в суд. Также стало известно, что по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

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