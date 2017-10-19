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16:19 (мск), источник: НТА-Приволжье

Глеб Никитин удалил все свои аккаунты в соцсетях

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области, у врио губернатора Глеба Никитина в настоящее время нет аккаунтов в соцсетях.

Источник: РИА "Новости"

«У меня есть один недостаток: я привык всегда отвечать на все звонки и письма, которые получаю. Мне некомфортно оставлять обращения без внимания. А когда сообщений и событий в соцсетях стало так много, я просто перестал успевать на них реагировать. Поэтому я решил удалить свои аккаунты в соцсетях», — приводятся слова Глеба Никитина.

Напомним, Глеб Никитин официально представлен в должности врио губернатора Нижегородской области 28 сентября.

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