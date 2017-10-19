Глеб Никитин удалил все свои аккаунты в соцсетях

«У меня есть один недостаток: я привык всегда отвечать на все звонки и письма, которые получаю. Мне некомфортно оставлять обращения без внимания. А когда сообщений и событий в соцсетях стало так много, я просто перестал успевать на них реагировать. Поэтому я решил удалить свои аккаунты в соцсетях», — приводятся слова Глеба Никитина.