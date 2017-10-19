Рада начала работу над поправками об отмене депутатской неприкосновенности

Источник: Reuters

Это и документ со статусом «неотложный», который внес в Раду 17 октября президент Петр Порошенко, и законопроект, который ранее внесли в парламент 150 народных депутатов.

Отмена юридической неприкосновенности депутатов — одно из требований участников акции, которая с 17 октября проходит у здания Рады в центре Киева.

За передачу президентского законопроекта в КС и включение его в повестку дня проголосовали 336 депутатов, за аналогичный проект депутатов — 328 человек.

Если КС даст позитивное заключение по президентскому законопроекту, депутаты смогут рассмотреть его в первом чтении. Для принятия решения им потребуется минимум 226 голосов. В целом, по Конституции, законопроект может быть принят только на следующей сессии, осенью 2018 г., объяснила представитель президента в парламенте Ирина Луценко. Для утверждения изменений в Конституции, отвечая на вопросы депутатов. Для изменения Конституции за них должны проголосовать не меньше 300 депутатов.

Президентский законопроект предполагает исключение из Конституции нормы о том, что «народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы».