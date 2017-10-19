Иракский Курдистан готов к диалогу с Багдадом

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Представители Иракского Курдистана попытались сгладить напряженность в отношениях с центральным правительством Ирака, возникшую в последнее время. «Необходим диалог между Региональным правительством Курдистана и Багдадом, чтобы достичь понимания», — сказал министр иностранных дел регионального правительства Курдистана Фалах Мустафа Бакир в интервью CNN, добавив что его правительство никогда не хотело вступать в военное противостояние с иракской армией.

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В начале недели центральное правительство Ирака практиески без боев установило контроль над городом и провинцией Киркук, которые находились в руках курдского ополчения. В отличие от находящихся неподалеку преимущественно курдских Эрбиля и Сулеймании, входящих в Курдистан, население богатого нефтью Киркука не столь однородно, поэтому его контроль курдскими отрядами вызывал массу вопросов. До революции 1958 года большинство в Киркуке составляла этническая группа иракских туркмен (38%), курдов было около 33%, а арабов — 23%. В годы независимости Ирака, и особенно в годы правления Саддама Хусейна, центральное правительство предпринимало попытки арабизации Киркука, в том числе путем переселения туда арабов из центральных районов страны и притеснения курдов и туркменов вплоть до изгнания или физического истребления. После падения режима Саддама Хусейна курды начали возвращаться в Киркук, который официально не входит в границы Иракского Курдистана. Поскольку город до последнего времени находился под контролем курдского ополчения пешмерга, в нем проводился курдский референдум о независимости. Это вызвало резкую реакцию центрального иракского правительства, которое и направило туда в начале недели свои подразделения.

Впрочем, курдский референдум не был поддержан ни турецким, ни американским правительствами. Государственный департамент США призвал курдских лидеров пойти по альтернативному пути, который предполагает «серьезный и длительный диалог» с центральным правительством Ирака с участием США, ООН и других партнеров по всем вопросам, включая будущее отношений между Эрбилем и Багдадом.

Эксперты считают, что в ситуации с Киркуком США и другие западные страны дали понять иракским курдам, что не поддерживают конфронтацию с Багдадом. В интервью The New York Times бывший сотрудник Госдепа и специалист по Ираку Дэвид Филип заявил, что «Абади (премьер-министр Ирака Хайдар Абади.— “Ъ”) не начал бы эту операцию, не проинформировав об этом США. По меньшей мере, США не могли не знать о том, что такая операция состоится». Вчера же Германия заявила, что временно приостанавливает свою миссию на севере Ирака, в рамках которой немецкие военные обучали курдских ополченцев и поставляли им стрелковое оружие. В Эрбиле сейчас находится около 130 военных специалистов из Германии. «Согласовав наши действия с Министерством иностранных дел, мы приняли решение приостановить действие нашей миссии, чтобы не посылать никому никаких сигналов, которые могли бы быть неверно истолкованы», — сообщила вчера министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.