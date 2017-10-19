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18:19 (мск), источник: РИА Новости

В иркутском Минздраве объяснили, почему министр не помог больному пассажиру

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко не оказал помощь пассажиру, которому стало плохо в самолете, потому что спал, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы правительства региона Ирина Алашкевич.

Источник: Reuters

В четверг в ряде СМИ появилась информация о том, что Ярошенко, находясь на борту самолета, проигнорировал просьбу экипажа подойти к пассажиру, которому стало плохо. Сообщалось, что пассажиру все же оказали помощь на борту, а по прилету отвезли в больницу.

«Министр летел ночным рейсом, из Москвы он отправляется в 9.20 местного времени, то есть по иркутскому времени в третьем часу ночи. Он просто спал и не слышал сообщение экипажа. О том, что пассажиру было плохо, он не знал. Он обязательно помог бы нуждающему, если бы знал о проблеме» — сказала Алашкевич.

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