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17:27 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре ликвидацией незаконных гаражей займется рабочая группа

Администрации внутригородских районов Самары проводят инвентаризацию и формируют реестр самовольно установленных гаражей.

На совместном заседании контрольного комитета и комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии депутаты обсудили ситуацию со сносом в городе самовольно установленных металлических гаражей, сообщает дума Самары.

Вопрос ликвидации незаконных гаражей решается медленно в связи с юридическими особенностями процедуры и нехваткой средств.

Согласно порядку, установленному администрацией Самары в 2014 году, выявлением самовольно установленных временных объектов и ведением их реестра занимался департамент градостроительства, а демонтажем, вывозом и хранением — администрации районов. С 1 сентября 2017 года эти полномочия перешли к внутригородским районам. Однако ликвидация незаконных металлических построек по-прежнему осложняется рядом проблем.

По предварительным оценкам, в Самаре около 25 тысяч самовольно установленных гаражей. Власти Промышленного района насчитывают на своей территории больше 9000 таких сооружений, Кировского — больше 8000, Железнодорожного — около 5100. Районными администрациями сейчас проводится их инвентаризация с формированием реестра. «В нашем регламенте прописаны два варианта сноса гаражей: экстренный, когда объект стоит на инженерных сетях, и полноценный», пояснил глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов. Во втором случае процедура включает выявление гаража, установление владельца, переговоры с ним по поводу самовывоза. Если владелец отказывается вывозить гараж, тогда пакет документов направляется в городской департамент управления имуществом для инициирования судебного разбирательства. Если владельца выявить не удалось, документы также направляются в ДУИ для признания объекта бесхозяйным. Только после соответствующего решения суда район приступает к демонтажу.

В департаменте управления имуществом рассказали, что в настоящее время ведомство получило материалы по 250 гаражам. По 84 документы уже переданы в районы для проведения работ. А по 173 направлены претензии собственникам. Из них 87 материалов направлены для рассмотрения в рамках искового производства.

Председатель контрольного комитета думы Вячеслав Гришин отметил, что цифры слишком малы, учитывая, что число незаконных гаражей в городе измеряется десятками тысяч. «Мы должны признаться себе в том, что работа по сносу металлических гаражей “от, а до я” не продумана», — подчеркнул депутат.

Снос этих сооружений создает существенную нагрузку на бюджеты районов. Так, демонтаж и транспортировку одного объекта власти оценивают от восьми до 17 тысяч рублей. Процедура утилизации гаражей не регламентирована, из-за чего районам приходится дополнительно тратить деньги на их длительное хранение. «В районах есть другие приоритетные задачи, поэтому сложности с финансированием неизбежны», — подчеркнул Вячеслав Гришин.

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