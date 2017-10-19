Путин назвал Запад основным получателем выгоды от революции 1917 года

Источник: РИА "Новости"

Что я имею в виду? Это не только геополитические победы по итогам так называемой холодной войны. Ответом на вызов со стороны СССР стали многие западные достижения XX века.

Президент пояснил, что имеет в виду «повышение уровня жизни, формирование мощного среднего класса, реформы рынка труда и социальной сферы, развитие образования и гарантий прав человека, включая права нацменьшинств и женщин, преодоление расовой сегрегации, которая еще несколько десятилетий назад была постыдной практикой во многих странах, включая США».

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Российский лидер констатировал, что революция имела не только негативные, но и очевидные положительные последствия.

«Мы видим, какими неоднозначными были ее результаты. Как тесно переплетены негативные и, надо признать, позитивные последствиях тех событий», — сказал Путин.

Президент призвал задаться вопросом: «Разве нельзя было развиваться не через революцию, а по эволюционному пути, не ценой разрушения государственности и беспощадного слома миллионов человеческих судеб, а путем постепенного, последовательного движения вперед?».

«Вместе с тем общественная модель, идеология — во многом утопичные — которые на первом пыталось реализовать образовавшееся новое государство, дали мощный стимул для преобразований по всему миру. Это очевидный факт, это тоже нужно признать», — заявил Путин.