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17:42 (мск), источник: Интерфакс

Путин назвал Запад основным получателем выгоды от революции 1917 года

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин считает, что основные выгоды от последствий русской революции 1917 года извлек, прежде всего, Запад, развитие которого стало ответом на создание СССР.

Источник: РИА "Новости"
Что я имею в виду? Это не только геополитические победы по итогам так называемой холодной войны. Ответом на вызов со стороны СССР стали многие западные достижения XX века.

Президент пояснил, что имеет в виду «повышение уровня жизни, формирование мощного среднего класса, реформы рынка труда и социальной сферы, развитие образования и гарантий прав человека, включая права нацменьшинств и женщин, преодоление расовой сегрегации, которая еще несколько десятилетий назад была постыдной практикой во многих странах, включая США».

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Российский лидер констатировал, что революция имела не только негативные, но и очевидные положительные последствия.

«Мы видим, какими неоднозначными были ее результаты. Как тесно переплетены негативные и, надо признать, позитивные последствиях тех событий», — сказал Путин.

Президент призвал задаться вопросом: «Разве нельзя было развиваться не через революцию, а по эволюционному пути, не ценой разрушения государственности и беспощадного слома миллионов человеческих судеб, а путем постепенного, последовательного движения вперед?».

«Вместе с тем общественная модель, идеология — во многом утопичные — которые на первом пыталось реализовать образовавшееся новое государство, дали мощный стимул для преобразований по всему миру. Это очевидный факт, это тоже нужно признать», — заявил Путин.

Он отметил, что результатом стали «серьезная переоценка моделей развития, рождение соперничества и конкуренции».

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