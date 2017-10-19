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18:08 (мск), источник: Янтарный край

Назначена министр развития инфраструктуры Калининградской области

В Калининграде губернатор Антон Алиханов утвердил Елену Дятлову на должность министра развития инфраструктуры Калининградской области.

Глава региона отметил, что министерство под руководством Елены Ивановны демонстрирует эффективную работу и результативность. В ходе личной встречи были поставлены задачи по транспортному, энергетическому комплексу и дорожной отрасли, прокомментировали собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в пресс-службе правительства Калининградской области.

«Развитие авиаузла, сети перелётов, повышение конкуренции авиаперевозок — одни из приоритетных планов. Также держите на контроле реализацию морского терминала в Пионерском, проект должен быть доведен до конца, — отметил Антон Алиханов. — В части дорожного строительства необходимо в следующем году продолжить проектирование кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны, завершить работы по Северному обходу. По проекту “Безопасные и качественные дороги” вы добились хороших результатов, сейчас занимаем третье место по стране. Не сбавляйте оборотов».

Алиханов акцентировал внимание на программе реконструкции мостов и путепроводов, развитии востока области и решении транспортных проблем Калининграда:

«Мы начали в этом году строительство дороги в направлении Чкаловска, в следующем году стоит задача ее запустить. Будем продолжать Восточную эстакаду. Необходимо оптимизировать работу региональных дорожных предприятий. Я даю вам поручение в ближайшее время разработать план слияния этих организаций, которые будут обслуживать запад и восток области».

Отдельный блок обсуждения был посвящен развитию энергетической отрасли.

«Нам надо сконцентрироваться на региональной энергетической компании. Сейчас совместно начали внедрение энергосервисных контрактов в отдельных муниципалитетах, практику надо внедрять во все районы, чтобы мы полностью покрыли область. Это существенно повысит качество освещения и сократит затраты муниципалитетов. Второй момент — согласование инвестиционной программы “Янтарьэнерго” в тех параметрах, которые нужны региональной экономике. Благодаря нашим усилиям и переговорам с Минэнерго принимаются решения о докапитализации предприятия. Средства должны быть направление на ликвидацию “узких” мест в Правдинске, Славске и ряде муниципалитетов. Наша энергосистема должна быть образцовой».

Был также рассмотрен вопрос строительства новых генераций компании «Интер РАО».

«Надо воспользоваться этой возможностью, тем более рядом с энергообъектами есть потенциальные промышленные площадки, которые могли бы стать удобными для размещения новых производств. Это придаст серьезный импульс для Советска, Гусева, где реализуются проекты», — сказал Антон Алиханов.

«Очень приятно быть членом вашей команды. За время работы с вами мы не подводили, будем стараться не подводить и в будущем. Задачи, которые вы ставите, очень амбициозные. Мы научились наращивать собственные компетенции. Постараемся все делать в срок и с должным качеством. В сфере дорожного строительства примем все меры, чтобы отладить внутреннюю организацию. Что касается федерального финансирования объектов, в этом году выполним план в полном объеме», — заверила Елена Дятлова.

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