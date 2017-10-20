В Новохоперском районе скрывших доходы 2 депутатов лишили мандатов
Совет народных депутатов принял решение по требованию прокурора.
Совет народных депутатов принял решение по требованию прокурора.
Совет народных депутатов Троицкого сельского поселения Новохоперского района досрочно прекратил полномочия двух депутатов. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил прокурор района Сергей Беленко в четверг, 19 октября.
Депутаты не предоставили сведения о доходах, расходах и имуществе за 2016 год. Решение о сложении их полномочий Совет народных депутатов Троицкого сельского поселения принял по требованию прокурора.
— Полномочия депутатов прекращены досрочно в связи с нарушением ими законодательства, в том числе и Закона «О противодействии коррупции», — объяснил Сергей Беленко.