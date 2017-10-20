В Новохоперском районе скрывших доходы 2 депутатов лишили мандатов

Источник: РИА "Воронеж"

Совет народных депутатов Троицкого сельского поселения Новохоперского района досрочно прекратил полномочия двух депутатов. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил прокурор района Сергей Беленко в четверг, 19 октября.

Депутаты не предоставили сведения о доходах, расходах и имуществе за 2016 год. Решение о сложении их полномочий Совет народных депутатов Троицкого сельского поселения принял по требованию прокурора.