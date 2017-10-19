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18:06 (мск), источник: Forbes

Главный редактор или президент: на время предвыборной кампании Ксения Собчак уходит в отпуск

До регистрации в качестве кандидата главред журнала L’Officiel будет выполнять свои обязанности.

Источник: РИА "Новости"
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Главный редактор журнала L’Officiel Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, на время предвыборной кампании уходит в отпуск. Об этом Forbes сообщила сама Ксения. Представитель медиагруппы ACMG, издающей Forbes и L’Officiel, подтвердил это.

«Мы приняли совместное решение, что до дня официальной регистрации кандидатом в президенты России Ксения Собчак будет продолжать делать журнал L’Officiel, а после регистрации уйдет в неоплачиваемый отпуск. В марте по итогам выборов будет принято окончательное решение: Ксения Собчак либо продолжит возглавлять журнал L’Officiel либо возглавит нашу страну», — говорится в совместном заявлении Ксении Собчак и президента ACMG Александра Федотова, которое поступило в Forbes.

L’Officiel — французский журнал для женщин. В России он издается с 1998 года, в конце 2014 года главным редактором издания стала Ксения Собчак, которая до этого возглавляла другой журнал медиагруппы ACMG — SNC.

Ксения Собчак входит в рейтинг главных российских знаменитостей по версии Forbes. В 2017 году она заняла десятое место с оценкой дохода $2,1 млн.

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Главная сфера деятельности Ксении — журналистика. Но основной доход ей по-прежнему приносят ведение корпоративных мероприятий и рекламные контракты. Она также гастролирует по всей стране с мастер-классами «Теория успеха». Крупнейшие рекламные контракты — ЦУМ, JPoint (ювелирные украшения), «Терехов» (одежда), Prelox (средство для повышения потенции) и Dior Makeup. Большая часть доходов от рекламы приходится на интернет. Один ее рекламный пост в соцсетях стоит примерно €7000−8000 для товаров из люксового сегмента и от €10 000 для товаров массового спроса.

В марте 2015 года дебютировала в качестве театральной актрисы в спектакле «Женитьба» Театра наций. Главную роль в этом спектакле сыграл ее муж Максим Виторган.

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