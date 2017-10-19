Главный редактор или президент: на время предвыборной кампании Ксения Собчак уходит в отпуск
До регистрации в качестве кандидата главред журнала L’Officiel будет выполнять свои обязанности.
До регистрации в качестве кандидата главред журнала L’Officiel будет выполнять свои обязанности.
Главный редактор журнала L’Officiel Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, на время предвыборной кампании уходит в отпуск. Об этом Forbes сообщила сама Ксения. Представитель медиагруппы ACMG, издающей Forbes и L’Officiel, подтвердил это.
«Мы приняли совместное решение, что до дня официальной регистрации кандидатом в президенты России Ксения Собчак будет продолжать делать журнал L’Officiel, а после регистрации уйдет в неоплачиваемый отпуск. В марте по итогам выборов будет принято окончательное решение: Ксения Собчак либо продолжит возглавлять журнал L’Officiel либо возглавит нашу страну», — говорится в совместном заявлении Ксении Собчак и президента ACMG Александра Федотова, которое поступило в Forbes.
L’Officiel — французский журнал для женщин. В России он издается с 1998 года, в конце 2014 года главным редактором издания стала Ксения Собчак, которая до этого возглавляла другой журнал медиагруппы ACMG — SNC.
Ксения Собчак входит в рейтинг главных российских знаменитостей по версии Forbes. В 2017 году она заняла десятое место с оценкой дохода $2,1 млн.
Главная сфера деятельности Ксении — журналистика. Но основной доход ей
В марте 2015 года дебютировала в качестве театральной актрисы в спектакле «Женитьба» Театра наций. Главную роль в этом спектакле сыграл ее муж Максим Виторган.