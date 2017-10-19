Упрощена процедура выдачи документов

Так, при подаче заявления на получение документов, удостоверяющих личность, больше не нужно предъявлять акты гражданского состояния, так как эта информация содержится в Регистре населения и других регистрах. Кроме того, нет больше необходимости в документах, подтверждающих право собственности (жилье).