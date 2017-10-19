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21:10 (мск), источник: Noi.md

Упрощена процедура выдачи документов

Правительство одобрило изменения к Положению о выдаче документов, удостоверяющих личность, и об учете граждан, упростив процедуру выдачи документов, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Так, при подаче заявления на получение документов, удостоверяющих личность, больше не нужно предъявлять акты гражданского состояния, так как эта информация содержится в Регистре населения и других регистрах. Кроме того, нет больше необходимости в документах, подтверждающих право собственности (жилье).

Эти данные находятся в реестре недвижимого имущества. Гражданин может иметь два паспорта при условии, что данные в них абсолютно идентичны. Внесенные изменения также предусматривают возможность уплаты тарифов и сборов через интернет, без предъявления доказательства оплаты на бумажных носителях.

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