Упрощена процедура выдачи документов
Правительство одобрило изменения к Положению о выдаче документов, удостоверяющих личность, и об учете граждан, упростив процедуру выдачи документов, сообщает NOI.md.
Правительство одобрило изменения к Положению о выдаче документов, удостоверяющих личность, и об учете граждан, упростив процедуру выдачи документов, сообщает NOI.md.
Так, при подаче заявления на получение документов, удостоверяющих личность, больше не нужно предъявлять акты гражданского состояния, так как эта информация содержится в Регистре населения и других регистрах. Кроме того, нет больше необходимости в документах, подтверждающих право собственности (жилье).
Эти данные находятся в реестре недвижимого имущества. Гражданин может иметь два паспорта при условии, что данные в них абсолютно идентичны. Внесенные изменения также предусматривают возможность уплаты тарифов и сборов через интернет, без предъявления доказательства оплаты на бумажных носителях.