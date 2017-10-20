Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Вы пьяны": запись разговора друга Марьянова со скорой - СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Глава МИД Финляндии ответил, есть ли для страны угроза от РФ
Путин заявил о визитах США в «святая святых» ядерных сил России
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
12Какой была Аляска, когда ее продавали
13:41 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Готовность силовиков к проведению мундиаля проверил в Нижнем Новгороде директор Росгвардии Виктор Золотов

В Приволжской столице в четверг с самого утра с рабочим визитом находился директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Цель поездки — проверка готовности войск национальной гвардии области к обеспечению правопорядка и безопасности в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Главнокомандующий войсками нацгвардии России посетил нижегородские отряды СОБРа и ОМОНа, где вручил государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам. Также Виктор Золотов принял участие в открытии нового здания отдела вневедомственной охраны по Канавинскому району. Объект оснащен уникальной для региона системой видеонаблюдения из 50 камер.

Как отметили на встрече, ежедневно в регионе на службу по охране общественного порядка заступает 128 мобильных групп задержания, под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится порядка 8 тысяч объектов разной формы собственности. Также делегация осмотрела строящийся к мундиалю стадион «Нижний Новгород».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане
Перед смертью Марьянов лечился от алкоголизма в нелегальной клинике. Видео
Президиум ВАК сохранил ученую степень Мединского
Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
Новосибирского экс-губернатора приговорили к трем годам условно
Минздрав планирует ввести экологический налог на окурки
Собчак рассказала об отсутствии у нее политической программы
Назван срок возможной установки постов на границе с Белоруссией
Роспотребнадзор возобновил запрет на «Боярышник»
Спорт
Из-за кого Пике, Рамос и Бускетс могут уйти из сборной Испании В сборной Испании новый скандал. На этот раз он не связан с Каталонией
Авто
В Бельгии нашли новый BMW 1985 года (и теперь продают) На одном из сайтов появилось предложение купить прекрасно сохранившийся экземпляр BMW 323i серии Е30
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу, и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь