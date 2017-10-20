Готовность силовиков к проведению мундиаля проверил в Нижнем Новгороде директор Росгвардии Виктор Золотов

Цель поездки — проверка готовности войск национальной гвардии области к обеспечению правопорядка и безопасности в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.



Главнокомандующий войсками нацгвардии России посетил нижегородские отряды СОБРа и ОМОНа, где вручил государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам. Также Виктор Золотов принял участие в открытии нового здания отдела вневедомственной охраны по Канавинскому району. Объект оснащен уникальной для региона системой видеонаблюдения из 50 камер.



Как отметили на встрече, ежедневно в регионе на службу по охране общественного порядка заступает 128 мобильных групп задержания, под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится порядка 8 тысяч объектов разной формы собственности. Также делегация осмотрела строящийся к мундиалю стадион «Нижний Новгород».