Путин назвал сверхзадачи для будущего президента России

Россию необходимо сделать гибкой с точки зрения форм и методов управления, а также в высшей степени конкурентоспособной. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая в ходе заседания Валдайского клуба на вопрос о задачах будущего президента России, передает корреспондент РБК.
Президент также заявил, что в будущем необходимо совершенствовать политическую систему.
Также Путину был задан вопрос, может ли женщина стать следующим президентом России. «У нас все возможно», — ответил президент.
Нынешнее заседание Валдайского клуба в Сочи — последнее перед выборами президента.