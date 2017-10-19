Путин назвал сверхзадачи для будущего президента России

Россию необходимо сделать гибкой с точки зрения форм и методов управления, а также в высшей степени конкурентоспособной. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая в ходе заседания Валдайского клуба на вопрос о задачах будущего президента России, передает корреспондент РБК.