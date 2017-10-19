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19:23 (мск), источник: РБК

Путин назвал сверхзадачи для будущего президента России

Владимир Путин в ходе дискуссионного форума «Валдай» рассказал, какие задачи предстоит решить будущему президенту России. По его словам, главе государства предстоит сделать Россию конкурентоспособной и гибкой.

Источник: РИА "Новости"

Россию необходимо сделать гибкой с точки зрения форм и методов управления, а также в высшей степени конкурентоспособной. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая в ходе заседания Валдайского клуба на вопрос о задачах будущего президента России, передает корреспондент РБК.

Президент также заявил, что в будущем необходимо совершенствовать политическую систему.

Также Путину был задан вопрос, может ли женщина стать следующим президентом России. «У нас все возможно», — ответил президент.

Нынешнее заседание Валдайского клуба в Сочи — последнее перед выборами президента.

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