«Альянс Зеленых» предложит Собчак стать кандидатом от этой партии
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Партия «Альянс Зеленых» заявила о готовности выдвинуть кандидатуру телеведущей Ксению Собчак на выборах президента РФ 2018 года.
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Партия «Альянс Зеленых» заявила о готовности выдвинуть кандидатуру телеведущей Ксению Собчак на выборах президента РФ 2018 года.
«На заседании Центрального Совета Александр Закондырин (председатель партии — ИФ) выступил с предложением к Ксении Собчак выдвинуться в президенты от “Альянса Зеленых”», — сообщили «Интерфаксу» в
По словам Закондырина, которые приводят в
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«В основе идеологии любой зеленой партии лежит принцип гендерного равенства, в том числе и в политике. За последние 20 лет в России появилось большое количество
Накануне Собчак объявила о планах принять участие в выборах президента в 2018 году. Поддержка внепарламентской партии позволяет потенциальному кандидату собирать 100 тысяч подписей в поддержку выдвижения вместо 300 тысяч, необходимых в случае самовыдвижения.