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20:07 (мск), источник: Интерфакс

«Альянс Зеленых» предложит Собчак стать кандидатом от этой партии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Партия «Альянс Зеленых» заявила о готовности выдвинуть кандидатуру телеведущей Ксению Собчак на выборах президента РФ 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

«На заседании Центрального Совета Александр Закондырин (председатель партии — ИФ) выступил с предложением к Ксении Собчак выдвинуться в президенты от “Альянса Зеленых”», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе партии.

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По словам Закондырина, которые приводят в пресс-службе, окончательное решение будет принято на съезде «Альянса Зеленых» в декабре 2017 года по итогам консультаций с предвыборным штабом Собчак.

В пресс-службе отметили, что центральный совет «Альянса Зеленых» поддержал идею о выдвижении женщины на пост президента России.

«В основе идеологии любой зеленой партии лежит принцип гендерного равенства, в том числе и в политике. За последние 20 лет в России появилось большое количество женщин-политиков, государственных и общественных деятелей, которые в некоторых случаях работают гораздо эффективнее своих коллег-мужчин», — подчеркнул глава партии.

Он добавил, что Собчак может стать единым кандидатом от всех политических организаций экологической направленности.

Накануне Собчак объявила о планах принять участие в выборах президента в 2018 году. Поддержка внепарламентской партии позволяет потенциальному кандидату собирать 100 тысяч подписей в поддержку выдвижения вместо 300 тысяч, необходимых в случае самовыдвижения.

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