Путин рассказал анекдот в ответ на вопрос о вероятном новом сроке

Источник: AP 2017

Завершая заседание Международного дискуссионного клуба в Сочи, Лукьянов «окольным путем» поднял тему нового президентства Путина, заметив, что «Валдайский клуб с трудом себе представляет, как же мы будем заседать, если вы примете другое решение». «Мы привыкли, вы как талисман у нас», — добавил эксперт.

Президент поинтересовался: «Это не значит, что вы меня не будете приглашать или сразу же снимете меня с довольствия, как солдата, который демобилизовался?».

Тогда политолог привел другой довод, заметив, что Путин для западных стран превратился в «полюс зла, который консолидирует и мобилизует». «Я даже не представляю, как они без вас справятся. Мне кажется, вам нужно очень серьезно подумать, прежде чем вы примете решение, миру вы нужны», — высказался Лукьянов.

«Я посмотрел на Петра (Авена) и вспомнил наших олигархов, расскажу вам замечательную историю под конец. Один олигарх разорился — не Авен, нет, у него все в порядке, мы с ним сейчас поговорим о развитии «Альфа-групп» — и с женой разговаривает (…) Он ей говорит, что придется продать «Мерседес» и купить «Ладу», переехать из особняка на Рублевке в квартиру в Москве, и спрашивает: «Но ты же меня будешь любить?» Она говорит: «Буду очень любить и очень скучать», — ответил Путин.

«Но я не думаю, что по мне будут так долго скучать», — добавил президент РФ.