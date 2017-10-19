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21:28 (мск), источник: Интерфакс

Путин рассказал анекдот в ответ на вопрос о вероятном новом сроке

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин ответил анекдотом о разорившемся олигархе на просьбу модератора заседания клуба «Валдай» Федора Лукьянова подумать о новом президентском сроке.

Источник: AP 2017

Завершая заседание Международного дискуссионного клуба в Сочи, Лукьянов «окольным путем» поднял тему нового президентства Путина, заметив, что «Валдайский клуб с трудом себе представляет, как же мы будем заседать, если вы примете другое решение». «Мы привыкли, вы как талисман у нас», — добавил эксперт.

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Президент поинтересовался: «Это не значит, что вы меня не будете приглашать или сразу же снимете меня с довольствия, как солдата, который демобилизовался?».

Тогда политолог привел другой довод, заметив, что Путин для западных стран превратился в «полюс зла, который консолидирует и мобилизует». «Я даже не представляю, как они без вас справятся. Мне кажется, вам нужно очень серьезно подумать, прежде чем вы примете решение, миру вы нужны», — высказался Лукьянов.

«Я посмотрел на Петра (Авена) и вспомнил наших олигархов, расскажу вам замечательную историю под конец. Один олигарх разорился — не Авен, нет, у него все в порядке, мы с ним сейчас поговорим о развитии «Альфа-групп» — и с женой разговаривает (…) Он ей говорит, что придется продать «Мерседес» и купить «Ладу», переехать из особняка на Рублевке в квартиру в Москве, и спрашивает: «Но ты же меня будешь любить?» Она говорит: «Буду очень любить и очень скучать», — ответил Путин.

«Но я не думаю, что по мне будут так долго скучать», — добавил президент РФ.

Выборы президента, намеченные на март 2018 года, будут назначены в декабре этого года. В настоящее время никакой официальной избирательной кампании по выборам президента РФ не проводится.

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