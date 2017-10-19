Дмитрий Азаров обозначил главные приоритеты в своей работе

Источник: Volga News

«Можно сказать, что наш приоритет — образование либо экономика, либо промышленность, либо здравоохранение. Согласитесь, ни одну из этих сфер мы не можем оставить без внимания и не можем говорить, что какая-то из них является приоритетной», — отметил Дмитрий Азаров.

Руководитель области подчеркнул, что все эти сферы являются приоритетными в работе высшего должного лица региона.

По словам Дмитрия Азарова, в каждом из этих направлений должны быть расставлены четкие приоритеты, нацеленные на достижение конкретных результатов.