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21:45 (мск), источник: Volga News

Дмитрий Азаров обозначил главные приоритеты в своей работе

В четверг, 19 октября, Дмитрий Азаров в эфире телеканала «Россия 24 — Самара» обозначил главные приоритеты в своей работе.

Источник: Volga News

«Можно сказать, что наш приоритет — образование либо экономика, либо промышленность, либо здравоохранение. Согласитесь, ни одну из этих сфер мы не можем оставить без внимания и не можем говорить, что какая-то из них является приоритетной», — отметил Дмитрий Азаров.

Руководитель области подчеркнул, что все эти сферы являются приоритетными в работе высшего должного лица региона.

По словам Дмитрия Азарова, в каждом из этих направлений должны быть расставлены четкие приоритеты, нацеленные на достижение конкретных результатов.

«Мы должны ориентироваться на то, чтобы сделать жизнь человека комфортнее, повысить уровень образования и медицинского обслуживания, выпускать больше высокотехнологичной продукции. Необходимо делать все, чтобы экономика Самарской области развивалась. И в этом смысле все направления работы — приоритетные, и нам надо достигнуть тех результатов, которые будут понятны и заметны всем жителям региона», — сказал Дмитрий Азаров.

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